Združenie pre značkové výrobky má nového predsedu predstavenstva
Kautský pôsobí od roku 1996 v spoločnosti Mondelez a jej predchodcoch v regióne Strednej Európy.
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - V tridsiatom roku svojho pôsobenia má Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) nového predsedu predstavenstva. Stal sa ním Tomáš Kautský, zástupca spoločnosti Mondelez Slovakia. Za podpredsedu bol zvolený Karol Ponesz, zástupca spoločnosti KMV BEV SK - Mattoni 1873. Informovalo o tom SZZV.
„SZZV je skvelým príkladom toho, ako efektívne a zmysluplne presadzovať spoločné ciele. Vďaka nasadeniu a profesionalite členov dokážeme čeliť výzvam a meniť ich na príležitosti,“ uviedol Kautský. Vo vedení predstavenstva nahradil Martina Mittnera, ktorý bol predsedom predstavenstva SZZV od roku 2019.
Kautský pôsobí od roku 1996 v spoločnosti Mondelez a jej predchodcoch v regióne Strednej Európy. Aktuálne zastáva pozíciu obchodného riaditeľa pre Českú republiku a Slovensko. Členom predstavenstva SZZV je od roku 2016. Ponesz pôsobil v spoločnostiach Henkel, HYZA alebo Plzeňský Prazdroj. Od roku 2016 vedie spoločnosť KMV BEV SK - Mattoni 1873. Členom predstavenstva SZZV je od roku 2024.
