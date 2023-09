Združenie ATCA nesúhlasí s vyjadreniami kontrolórov k sumám preletov

Bratislava 7. septembra (TASR) - Združenie riadiacich letovej prevádzky (ATCA) sa vo štvrtok ohradilo voči výsledkom kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, podľa ktorého za prelet slovenským vzdušným priestorom platia dopravcovia veľmi vysokú sumu. Jedným z dôvodov sú podľa kontrolórov vysoké benefity pre zamestnancov v štátnom podniku Letové prevádzkové služby (LPS) SR. ATCA upozornilo, že osobné náklady patria medzi najvyššie položky rozpočtu každého poskytovateľa traťových navigačných služieb (ANS) v Európe.



"Traťové služby si na seba zarobia a nie je potrebná žiadna podpora zo strany štátu s výnimkou prechodného obdobia počas pandémie, kedy štát navýšil základné imanie podniku o 13,2 milióna eur," objasnilo združenie ATCA s tým, že tieto financie mohli byť použité iba na prevádzku podniku a nie na mzdy. Benefity zamestnancov v kolektívnej zmluve sú zároveň podľa nich v porovnaní so susednými štátmi výrazne nižšie.



Rovnako to platí aj pre sadzby za traťový poplatok LPS SR, ktoré sú oproti týmto krajinám taktiež nižšie alebo dlhodobo porovnateľné. Prechodný nárast sadzieb v období pandémie súvisí podľa združenia s kompenzačnými mechanizmami, ktoré schválila Európska komisia (EK) v rámci schémy výkonnosti všetkým poskytovateľom ANS.



"Traťový poplatok je len jeden z niekoľkých kritérií pri výbere tratí preletov a zohráva minimálnu úlohu pri rozhodovaní leteckých spoločností, nakoľko je jeho podiel na ich celkových nákladoch do 4 % na let," doplnilo združenie ATCA s tým, že najdôležitejším kritériom pre výber tratí je rýchlosť a vzdialenosť.



Preto si podľa nich môže napríklad Rakúsko, vzhľadom na svoju geografickú polohu, dlhodobo dovoliť vyššie traťové poplatky než Slovensko. Združenie dodalo, že o zníženie traťového poplatku môže požiadať EK rezort dopravy, čím by sa zvýšila konkurencieschopnosť LPS SR.



"K problematike generovania zisku LPS SR považujeme za potrebné taktiež uviesť, že obvykle sa zisk pohybuje v rozmedzí okolo dvoch až troch miliónov eur. V tomto prípade sme prísne regulovaní európskou legislatívou, kedy časť z nepredpokladanej nadmernej prevádzky musíme vrátiť späť do prísne definovaného systému v stanovenom období. Z vygenerovaného zisku desať miliónov eur za predchádzajúci rok musíme vrátiť približne šesť miliónov eur," uzavrelo združenie ATCA.