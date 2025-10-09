Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Združenie SK8 odmieta návrh štátneho rozpočtu

Na snímke predseda Trnavského kraja Jozef Viskupič. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Košice 9. októbra (TASR) - Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) odmieta návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Zjednotené stanovisko bude združenie adresovať ministerstvu financií a osloví ním aj vládu a parlament. Po rokovaní v Košiciach o tom informoval predseda SK8 Jozef Viskupič s tým, že kraje nespôsobili vysoké zadlženie štátu a štát by nemal realizovať svoje priority a oddlžovanie aj na úkor služieb občanov, ktorí žijú v krajoch, obciach a mestách.
