Združenie VDA znížilo prognózu predaja elektromobilov v Nemecku

Berlín 6. októbra (TASR) - Experti výrazne znížili prognózu predaja elektromobilov v Nemecku v tomto roku. Dôvodom je slabý dopyt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nemecké združenia automobilového priemyslu (VDA) v piatok skresalo svoju prognózu predaja nových elektromobilov na 372.000 vozidiel, čo je o 29 % menej ako v roku 2023. Pôvodne združenie počítalo s poklesom len o 25 % na 393.000 vozidiel.



Podľa údajov VDA sa v Nemecku za prvých deväť mesiacov 2024 predalo len 276.000 elektromobilov, čo je o 29 % menej ako v rovnakom období pred rokom. Hlavným dôvodom bolo zastavenie dotácií na elektromobily v minulom roku, tvrdí VDA. To znamená, že elektromobily predstavovali len 13 % všetkých registrácií nových áut.



V Nemecku sa za prvých deväť mesiacov tohto roka vyrobilo celkovo menej áut ako v rovnakom období pred rokom, a to konkrétne približne 3,11 milióna. To bolo o jeden percentuálny bod menej ako pred rokom. V porovnaní s rokom 2019, teda posledným rokom pred vypuknutím pandémie, výroba padla o 13 %.



O niečo lepšie sa darilo exportu. Za prvých deväť mesiacov sa v zahraničí predalo 2,42 milióna automobilov nemeckej výroby, čo je o tri % viac ako v rovnakom období 2023. Stále je to však takmer o 10 % menej ako v rovnakom období v roku 2019.



V septembri objednávky zo zahraničia v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka klesli o šesť %, zatiaľ čo domáci dopyt vzrástol o 19 %. To však nevykompenzovalo slabý zahraničný dopyt. Celkovo sa objednávky znížili o dve %.