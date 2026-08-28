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Združenie vlastníkov pôdy vyzýva Takáča na stabilizačné opatrenia
ZVPAS varovalo, že hoci sa kríza v súčasnosti prejavuje najmä v prvovýrobe, ide o časovanú bombu pre celý trh.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska (ZVPAS) vzhľadom na kritickú situáciu v slovenskom agrosektore, ktorá sa podľa neho každým dňom prehlbuje, adresovalo ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardovi Takáčovi (Smer-SD) otvorený list, v ktorom ho vyzýva na urýchlené prijatie stabilizačných opatrení. Uviedol to Ján Jelen, predseda združenia.
„Reagujeme tým na dlhodobú absenciu systémových opatrení, ktoré by dokázali zvrátiť nepriaznivý vývoj v sektore,“ uviedlo v otvorenom liste združenie.
ZVPAS varovalo, že hoci sa kríza v súčasnosti prejavuje najmä v prvovýrobe, ide o časovanú bombu pre celý trh. Ak štát bezodkladne nezasiahne, tento problém sa v blízkej budúcnosti postupne presunie na zvyšné články potravinovej vertikály - cez spracovateľov a obchodníkov až po konečného slovenského spotrebiteľa. Výsledkom bude ďalší tlak na vysoké ceny potravín a vážne spochybnenie potravinovej sebestačnosti Slovenska.
„Naši poľnohospodári dnes čelia obrovskému tlaku - na jednej strane bojujú s masívnymi výpadkami tržieb v dôsledku sucha, na druhej strane ich drvia neustále rastúce vstupné náklady na hnojivá, osivá, pohonných látok či daňovo-odvodové zaťaženie,“ zdôraznilo združenie vlastníkov pôdy.
„V liste preto predkladáme konkrétne návrhy a ponúkame ministerstvu konštruktívnu spoluprácu. Sme presvedčení, že len okamžitý dialóg rezortu so stavovskými organizáciami prinesie systémové nástroje na zmiernenie týchto dosahov,“ podčiarklo ZVPAS.
Združenie v liste požaduje od agrorezortu „spravodlivé a transparentné rozdelenie mimoriadnej pomoci na hnojivá všetkým farmárom“ a „sprístupnenie príspevku na zelenú naftu celému sektoru poľnohospodárskej prvovýroby“. ZVPAS navrhuje systémové opatrenia, ako je napríklad cielená kompenzácia škôd spôsobených suchom v rastlinnej výrobe, zvýhodnené preklenovacie úvery na nákup osív, pohonných látok a krmív, ako aj odstránenie sektorovej diskriminácie pri investičných podporách.
„Reagujeme tým na dlhodobú absenciu systémových opatrení, ktoré by dokázali zvrátiť nepriaznivý vývoj v sektore,“ uviedlo v otvorenom liste združenie.
ZVPAS varovalo, že hoci sa kríza v súčasnosti prejavuje najmä v prvovýrobe, ide o časovanú bombu pre celý trh. Ak štát bezodkladne nezasiahne, tento problém sa v blízkej budúcnosti postupne presunie na zvyšné články potravinovej vertikály - cez spracovateľov a obchodníkov až po konečného slovenského spotrebiteľa. Výsledkom bude ďalší tlak na vysoké ceny potravín a vážne spochybnenie potravinovej sebestačnosti Slovenska.
„Naši poľnohospodári dnes čelia obrovskému tlaku - na jednej strane bojujú s masívnymi výpadkami tržieb v dôsledku sucha, na druhej strane ich drvia neustále rastúce vstupné náklady na hnojivá, osivá, pohonných látok či daňovo-odvodové zaťaženie,“ zdôraznilo združenie vlastníkov pôdy.
„V liste preto predkladáme konkrétne návrhy a ponúkame ministerstvu konštruktívnu spoluprácu. Sme presvedčení, že len okamžitý dialóg rezortu so stavovskými organizáciami prinesie systémové nástroje na zmiernenie týchto dosahov,“ podčiarklo ZVPAS.
Združenie v liste požaduje od agrorezortu „spravodlivé a transparentné rozdelenie mimoriadnej pomoci na hnojivá všetkým farmárom“ a „sprístupnenie príspevku na zelenú naftu celému sektoru poľnohospodárskej prvovýroby“. ZVPAS navrhuje systémové opatrenia, ako je napríklad cielená kompenzácia škôd spôsobených suchom v rastlinnej výrobe, zvýhodnené preklenovacie úvery na nákup osív, pohonných látok a krmív, ako aj odstránenie sektorovej diskriminácie pri investičných podporách.