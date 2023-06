Združenie Zachráňme hrady spustilo petíciu za projekt záchrany hradov

Lednica 28. júna (TASR) - Záujmové združenie právnických osôb Zachráňme hrady spustilo petíciu za systematické financovanie záchrany kultúrnych pamiatok a za obnovenie projektu zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Informoval o tom predseda petičného výboru Ratibor Mazúr.



"Žiadame vládu SR a Ministerstvo kultúry SR o zabezpečenie financovania obnovy pamiatok s výrazným zvýšením finančných prostriedkov na systematickú, dlhodobú a udržateľnú záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok," uvádza sa v petícii.



Petičný výbor chce tiež pokračovanie a zvýšenie podpory tretiemu sektoru - občianskym združeniam zachraňujúcim naše kultúrne dedičstvo. Od rezortu práce a kultúry požadujú obnovenie projektu zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva od roku 2024 s upravenými podmienkami - zamestnať pracovníkov celoročne a adekvátne zvýšiť finančné prostriedky na uskutočnenie celoročného zamestnania.



"V rokoch 2012 až 2021 prebiehala obnova hradných zrúcanín v rámci spoločného projektu Ministerstva kultúry SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Projekt obnovy slovenských zrúcanín zamestnával ročne viac ako 600 dlhodobo nezamestnaných a vykonaná bola práca v mnohonásobne vyšších hodnotách. Ukončením projektu v roku 2021 prišli naše pamiatky o projektom vyškolených pracovníkov a výrazne sa zmenšil objem a finančná efektivita prác pri záchrane národných kultúrnych pamiatok," zdôraznil Mazúr.



Ako TASR informoval tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ministerstvo hodnotí projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva ako veľmi úspešný, riadne ho ukončili v roku 2021.



"V novom programovom období (2021 - 2027) je priorita Programu Slovensko smerovaná k adaptabilnému a prístupnému trhu práce. Ministerstvo práce podporí znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom projektov, ktoré im zvýšia šance na zamestnanie sa. Pôjde najmä o zabezpečenie individualizovaného prístupu, poradenstvo a poskytovanie rôznych typov príspevkov," informuje rezort práce.



Najlepšie hodnotené projekty boli tie, ktoré pomohli účastníkom získať zručnosti potrebné pre ich kariéru. Ide o systémové opatrenia a ich cieľom je umiestniť znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na otvorený trh práce a podporiť vznik udržateľných pracovných miest.



"Druhým nástrojom, ktorý účinne podporuje zamestnanosť znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, sú integračné sociálne podniky. Sociálne podniky poskytujú medzitrh práce pre osoby, ktoré sa len ťažko uplatňujú na otvorenom trhu práce a pomáhajú im pri nadobúdaní a udržaní si pracovných návykov. Ich hlavnou činnosťou sú stavebné a rekonštrukčné práce, ktoré by mohli byť využívané aj na obnovu pamiatok," doplnil tlačový odbor ministerstva práce.