Zelená elektrina v Taliansku prekonala produkciu z fosílnych palív

Miláno 18. júla (TASR) - Produkcia elektrickej energie v Taliansku z obnoviteľných zdrojov prekonala v 1. polroku objem produkcie z fosílnych palív. Je to prvý raz, čo Taliansko využilo na výrobu elektriny vo väčšej miere zelené energie než fosílne palivá. Uviedol to vo štvrtok prevádzkovateľ talianskej elektrickej siete Terna. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa spoločnosti Terna výrazne vzrástla najmä produkcia elektriny z vody. Výroba z tohto zdroja sa za šesť mesiacov roka zvýšila medziročne o 65 % a dosiahla takmer 26 terawatthodín. To je nový rekord. Údaje tak opäť posunuli Taliansko na jeho ceste k splneniu cieľa, ktorým je, aby sa obnoviteľné zdroje energie podieľali na celkovom energetickom mixe krajiny do konca tohto desaťročia 63 %.



Na rekordnom raste produkcie elektriny z vodných elektrární sa podieľal v 1. polroku najmä sever krajiny. Ten na rozdiel od suchšieho juhu Talianska zaznamenal výraznejší úhrn zrážok.



Spoločnosť Terna zároveň dodala, že celková kapacita v oblasti obnoviteľných zdrojov vzrástla za prvých šesť mesiacov roka o 3,7 gigawattu. Na porovnanie, v 1. polroku minulého roka rast dosiahol 1,1 gigawattu.