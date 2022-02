Zelená stratégia ESG v podnikateľskej realite

Lučenec 3. februára (OTS) - ESG zahŕňa širokú agendu v troch oblastiach: životné prostredie (Environmental), sociálna zodpovednosť (Social) a riadenie (Governance). Okrem minimalizácie uhlíkovej stopy do agendy patrí aj znižovanie spotreby surovín a zdrojov, ochrana prírody a biodiverzity či rozvoj odolnosti firmy. ESG sa zameriava aj na udržateľné vzťahy spoločnosti so zamestnancami, dodávateľmi a zákazníkmi.V októbri 2021 predstavenstvo akciovej spoločnosti M-MARKET pripravilo dokument „ESG stratégia spoločnosti M-MARKET a.s.“. Stratégia ESG sa vzťahuje na všetky firmy a projekty patriace pod holding. „uvádza sa okrem iného vo vyhlásení predstavenstva M- MARKET, a.s. “ spresnil predseda predstavenstva a prezident slovenskej spoločnosti M-MARKET, a.s. Marian Šufliarsky.Prijatie ESG stratégie súvisí tiež s viacerými novinkami v holdingu. Okrem investícií do inovatívnych startupov a ďalších nákupných centier, M-MARKET, a.s. zahájila v minulom roku tiež rebranding a štrukturálne zmeny. M-MARKET, a.s. je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 koncentrovaný najmä v prenájme nehnuteľností, developerských činnostiach, správe a tiež facility managemente. Od roku 2012 spoločnosť M-Market začala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Prometheus Capital a.s. pôsobiť aj na trhu private equity.