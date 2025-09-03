< sekcia Ekonomika
Zelená väčšina: T. Taraba opäť zhoršuje ochranu životného prostredia
Účelom novely bola transpozícia európskej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. septembra (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) opäť ohýba proces prípravy zákonov a v konečnom dôsledku zhoršuje ochranu životného prostredia. V reakcii na návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý v stredu schválila vláda, to vyhlásila iniciatíva Zelená väčšina, ktorá zastrešuje viacero environmentálnych organizácií.
Účelom novely bola transpozícia európskej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE). Napriek tomu, že mimovládne organizácie, súkromný sektor aj Ministerstvo hospodárstva (MH) SR počas pripomienkovania upozornili, že navrhovaná verzia nesplní tento cieľ, rozpory sa neodstránili, domnieva sa iniciatíva. Minister navyše podľa nej do návrhu prepašoval oslabovanie ochrany prírody v národných parkoch.
„Táto novela mala priniesť Slovensku jasné pravidlá zjednodušujúce povoľovanie obnoviteľných zdrojov tak, aby boli spokojní ľudia a chránená príroda. Potrebujeme napríklad určiť maximálne lehoty v konaniach a pravidlá v akceleračných zónach. Namiesto toho minister Taraba využíva otvorenie zákona pre úplne nesúvisiace zmeny, ktoré otvárajú dvere developerom v národných parkoch,“ zhodnotila Dana Mareková z Klimatickej koalície.
Podľa mimovládnych organizácií je celý proces prípravy právnej normy chaotický a nie je jasné, aké znenie má novela, o ktorej bude hlasovať Národná rada (NR) SR. Ivana Figuli z Via Iuris upozornila, že do poslednej chvíle sa robili zmeny v návrhu, a to aj také, ktoré neprešli pripomienkovým procesom. Výraznou zmenou je podľa nej zrušenie povinného environmentálneho posudzovania zjazdoviek, lanoviek, vlekov, ako aj iných rekreačných zariadení v chránených územiach.
„Týmto krokom sa otvárajú dvere mnohým škodlivým projektom. Ide o krok späť, ktorý ohrozuje biodiverzitu, oslabuje právnu ochranu prírody a vylučuje verejnosť z rozhodovania. Ochrana prírody nemôže byť obetovaná v prospech krátkodobých ekonomických záujmov. Vyzývame poslancov NR SR, aby v novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie odmietli poškodzovanie prírody a schválili len také znenie novely, ktoré bude v prospech citlivého rozvoja OZE a v prospech nášho životného prostredia,“ doplnila Lucia Szabová zo Zelenej väčšiny.
Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba v stredu po rokovaní vlády upozornil, že návrhy legislatívnych úprav boli odkonzultované aj s Európskou komisiou (EK). Zvýraznil zmeny, ktoré sa týkajú nevyhnutnej podmienky súhlasu obyvateľov dotknutej obce s výstavbou veterného parku, rovnako sa k takémuto projektu a napojeniu na prenosovú sústavu musí vyjadriť SEPS i ÚRSO. „Rovnako zavádzame nový prvok to, že stanoviská po termíne sa nebudú zohľadňovať, takže ten proces sa nebude ťahať roky a bude predvídateľný,“ doplnil.
Účelom novely bola transpozícia európskej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE). Napriek tomu, že mimovládne organizácie, súkromný sektor aj Ministerstvo hospodárstva (MH) SR počas pripomienkovania upozornili, že navrhovaná verzia nesplní tento cieľ, rozpory sa neodstránili, domnieva sa iniciatíva. Minister navyše podľa nej do návrhu prepašoval oslabovanie ochrany prírody v národných parkoch.
„Táto novela mala priniesť Slovensku jasné pravidlá zjednodušujúce povoľovanie obnoviteľných zdrojov tak, aby boli spokojní ľudia a chránená príroda. Potrebujeme napríklad určiť maximálne lehoty v konaniach a pravidlá v akceleračných zónach. Namiesto toho minister Taraba využíva otvorenie zákona pre úplne nesúvisiace zmeny, ktoré otvárajú dvere developerom v národných parkoch,“ zhodnotila Dana Mareková z Klimatickej koalície.
Podľa mimovládnych organizácií je celý proces prípravy právnej normy chaotický a nie je jasné, aké znenie má novela, o ktorej bude hlasovať Národná rada (NR) SR. Ivana Figuli z Via Iuris upozornila, že do poslednej chvíle sa robili zmeny v návrhu, a to aj také, ktoré neprešli pripomienkovým procesom. Výraznou zmenou je podľa nej zrušenie povinného environmentálneho posudzovania zjazdoviek, lanoviek, vlekov, ako aj iných rekreačných zariadení v chránených územiach.
„Týmto krokom sa otvárajú dvere mnohým škodlivým projektom. Ide o krok späť, ktorý ohrozuje biodiverzitu, oslabuje právnu ochranu prírody a vylučuje verejnosť z rozhodovania. Ochrana prírody nemôže byť obetovaná v prospech krátkodobých ekonomických záujmov. Vyzývame poslancov NR SR, aby v novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie odmietli poškodzovanie prírody a schválili len také znenie novely, ktoré bude v prospech citlivého rozvoja OZE a v prospech nášho životného prostredia,“ doplnila Lucia Szabová zo Zelenej väčšiny.
Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba v stredu po rokovaní vlády upozornil, že návrhy legislatívnych úprav boli odkonzultované aj s Európskou komisiou (EK). Zvýraznil zmeny, ktoré sa týkajú nevyhnutnej podmienky súhlasu obyvateľov dotknutej obce s výstavbou veterného parku, rovnako sa k takémuto projektu a napojeniu na prenosovú sústavu musí vyjadriť SEPS i ÚRSO. „Rovnako zavádzame nový prvok to, že stanoviská po termíne sa nebudú zohľadňovať, takže ten proces sa nebude ťahať roky a bude predvídateľný,“ doplnil.