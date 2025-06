Zelená vízia pre Slovensko: Krajine chýba jasne definovaná stratégia

Bratislava 11. júna (TASR) - Na Slovensku chýba štátom jasne definovaná stratégia udržateľného rozvoja krajiny, ktorá by vedela reagovať na aktuálne výzvy. Na to, aby bola úspešná, potrebuje legislatívnu istotu a predvídateľnosť. V rámci diskusie Zelená vízia pre Slovensko, ktorú organizovala Slovenská klimatická iniciatíva (SKI), sa na tom zhodli predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy, viceprezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Ján Biznár a analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



„Základným predpokladom na to, aby sa stratégia realizovala a aby bola úspešná, musí byť udržateľné a predvídateľné prostredie a musí byť legislatívna istota,“ zhodnotil v diskusii Andrassy. Príkladom nepredvídateľnej legislatívy je podľa neho zavedenie transakčnej dane.



Pripomenul, že najhoršia pre stratégiu je nedôvera. „Meníme chaoticky jeden cieľ za druhý a často máme v stratégiách popísané ciele veľmi pekne verbálne, ale nemáme merateľné ukazovatele,“ uviedol Andrassy.



Diskutujúci zhodnotili, že krajine chýba pri príprave stratégie líder a vládne tu rezortizmus. Podľa analytika Mateja Horňáka Slovensku chýba vízia, kde sa vidí o niekoľko rokov.



„Potrebujeme sa zhodnúť na tom, kde chceme byť o tých 25, 30, 50 rokov. Pretože v jednej stratégii chceme to, v druhej to, v tretej to, podľa toho, ktoré ministerstvo to robí, každé má nejaký svoj vlastný názor, ako sa k tej téme postaviť. Kým nemáme jeden cieľ, ku ktorému chceme všetci dobehnúť, tak môžeme šprintovať všetci, ale nejdeme jedným smerom, takže sa tam aj tak nestretneme,“ uviedol Horňák.



Jednou z oblastí strategického plánovania sú aj zdravé verejné financie, ktoré sa štát aktuálne snaží ozdraviť konsolidáciou. Tá je v prvom roku zameraná najmä na príjmovú časť rozpočtu. Podľa Jána Biznára z APZD na Slovensku aktuálne vládne depresia a podnikatelia odchádzajú z krajiny. Neexistuje tu podľa neho takmer žiadna podpora podnikateľského prostredia. Pripomenul, že ako asociácia nesúhlasili s takouto konsolidáciou a vnímajú, že konsolidácia je skôr na príjmovej strane a neprináša úsporu výdavkov. Podľa Andrassyho sa konsolidácia v príjmovej časti rozpočtu už dostala na hranu a je treba hľadať možnosť, ako šetriť na výdavkoch štátu.