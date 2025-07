Zelení tvrdia, že patrioti ohrozia klimatické ciele

Brusel/Štrasburg 9. júla (TASR) - Politická skupina Zelení z Európskeho parlamentu (EP) v stredu upozornila, že v mene europarlamentu bude rokovania o cieľoch Európskej komisie v oblasti klímy do roku 2040 viesť frakcia Patrioti pre Európu (P4E). Podľa Zelených to znamená, že popierači klimatických zmien budú hlavní vyjednávači s ostatnými inštitúciami EÚ, čo ohrozuje zdravie, hospodárstvo a dôveryhodnosť EÚ, informuje spravodajca TASR.



Patriotom túto úlohu v utorok (8. 7.) v Štrasburgu na neverejnom zasadnutí umožnili konzervatívci z Európskej ľudovej strany (EPP). Frakcia Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) upozornila, že EPP v stredu zamietla žiadosť iných demokratických frakcií - liberálov, socialistov a zelených - o urgentný postup, ktorý by umožnil obísť patriotov v rokovaniach o klimatických cieľoch, čo znamená, že tí, ktorí spochybňujú klimatické zmeny, budú teraz zodpovední za klimatickú budúcnosť EÚ.



Celkovo 379 zákonodarcov odmietlo plán na urýchlenie rokovaní, za hlasovalo 300 poslancov a osem sa hlasovania zdržalo. P4E sú treťou najväčšou politickou skupinou v europarlamente, patria k nim poslanci francúzskej krajne pravicovej líderky Mariny Le Penovej a strany Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána.



„Teraz bude oveľa ťažšie vyrokovať ciele EÚ v oblasti klímy do roku 2040 ešte pred medzinárodnou konferenciou o klíme COP30 a pred termínom OSN na predloženie klimatických plánov,“ uvádza sa v tlačovej správe Zelených s dodatkom, že EP nebude schopný predložiť svoju pozíciu na rokovania pred tým, ako Rada EÚ (členské štáty) prijme svoju pozíciu, čo sa očakáva 18. septembra.



Tieňová spravodajkyňa Zelených/EFA vo Výbore EP pre životné prostredie Lena Schillingová v tejto súvislosti vyhlásila, že ľudovci spojili sily s pravicovými extrémistami a z popieračov klimatických zmien urobili hlavných vyjednávačov, čo ohrozuje zdravie, hospodárstvo a dôveryhodnosť EÚ.



„Pravicoví extrémisti a popierači klimatických zmien na silných vyjednávacích pozíciách predstavujú hrozbu pre boj proti klimatickej kríze, pre zdravie ľudí, pre bezpečnosť investícií v EÚ ako centra obchodu a pre dôveryhodnosť Európy,“ opísala situáciu Schillingová.



Podľa jej slov konzervatívci mohli znížiť vplyv krajnej pravice, ale namiesto toho im naplno otvorili dvere, a to aj napriek už známym skutočnostiam, že vlny horúčav z posledných týždňov si v EÚ vyžiadali vyše 2000 ľudských životov.



„Klimatická krízová situácia sa deje už teraz a vyžaduje si okamžité konanie,“ uviedla so spresnením, že spojenectvo konzervatívcov a pravicových extrémistov znamená presný opak, brzdenie snáh o konkrétne činy.



Európska komisia pred týždňom (2. 7.) predstavila nový klimatický cieľ, ktorým je snaha znížiť do roku 2040 emisie skleníkových plynov v Európskej únii o 90 percent v porovnaní s úrovňou z roku 1990.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)