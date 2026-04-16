Zelení v Nemecku navrhujú obmedziť rýchlosť na diaľniciach
Opozičná strana predložila do dolnej komory nemeckého parlamentu (Bundestag) návrh zákona o zavedení maximálnej rýchlosti 130 kilometrov za hodinu.
Autor TASR
Berlín 16. apríla (TASR) - Nemecká strana Zelených vzhľadom na energetickú krízu navrhuje zavedenie všeobecného obmedzenia rýchlosti na diaľniciach. „Okamžite to zníži spotrebu paliva, štát to nič nestojí, ušetria sa peniaze na čerpacích staniciach a zvýši sa bezpečnosť na našich cestách,“ uviedla vo štvrtok Julia Verlindenová, podpredsedníčka parlamentnej skupiny Zelených. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Opozičná strana predložila do dolnej komory nemeckého parlamentu (Bundestag) návrh zákona o zavedení maximálnej rýchlosti 130 kilometrov za hodinu. Návrhom sa teraz budú zaoberať parlamentné výbory. Ceny nafty a benzínu prudko vzrástli v dôsledku vojny s Iránom, ktorá výrazne narušila globálne dodávky ropy.
„Argumenty v prospech všeobecného obmedzenia rýchlosti na diaľniciach sú tak presvedčivé, že ich kritika sa zdá byť zo dňa na deň čoraz viac odtrhnutá od reality,“ uviedol pre DPA Jens Hilgenberg, expert na dopravu v Nemeckom zväze pre životné prostredie a ochranu prírody (Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND). Konkrétne spomenul zníženie spotreby paliva a zároveň väčšiu bezpečnosť pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Obmedzenie rýchlosti je navyše možné ľahko zaviesť, mnohí občania si ho želajú a je spoločensky únosné, dodal.
