Zelenskyj vyzýva Nórsko, aby dodalo viac energie Ukrajine a EÚ

Oslo 30. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyzval Nórsko, druhého najväčšieho dodávateľa plynu do Európy po Rusku, aby dodalo viac energie jeho krajine aj Únii. TASR správu prevzala z AFP.



"Môžete rozhodujúcim spôsobom prispieť k energetickej bezpečnosti Európy poskytnutím potrebných zdrojov pre krajiny Európskej únie aj pre Ukrajinu," povedal vo videoprejave pred nórskym parlamentom a dodal, že ruské lode vo svetových prístavoch by mali byť zablokované.



Nórske dodávky do Európy sa pritom aktuálne znížili v dôsledku neplánovaných výpadkov na poli Skarv.



Rusko je najväčším dodávateľom plynu do EÚ a jeho invázia na Ukrajinu vyvolala obavy z narušenia týchto dodávok aj tlak na zastavenie dovozu plynu z Ruska. Únia už pripravila plán postupného znižovania závislosti od ruskej ropy a plynu, ide však o komplikovaný krok, keďže prípadný výpadok dodávok z Ruska nedokáže nahradiť z iných zdrojov.