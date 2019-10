Zelenú energiu nemusí vykupovať iba SPP, ponuky dávajú aj ďalšie firmy

Bratislava 26. októbra (TASR) – Hoci Ministerstvo hospodárstva (MH) SR iba v závere minulého týždňa uzavrelo tender na povinného výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), všetka zelená energia nemusí skončiť v Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP), ktorý súťaž vyhral. Výrobcom, ktorí nedostávajú za vyrobenú energiu doplatky ani príplatky od štátu, ponúkajú svoje služby alternatívni výkupcovia.



"Keďže komerčné podmienky povinného výkupcu nemusia vyhovovať všetkým producentom elektriny z obnoviteľných zdrojov, máme pre nich individuálnu ponuku," uviedol riaditeľ spoločnosti Magna nergia (ME) Martin Ondko. Medzi doplnkové služby patrí napríklad možnosť stanoviť cenu výkupu aj na viacročné obdobie, k dispozícii môžu byť dynamické tarify a samozrejmosťou má byť aj prevzatie zodpovednosti za odchýlku.



Tomáš Mužík z českej spoločnosti Nano energies upozornil na možnosti výkupcu energie ako agregátora flexibility, ktorý dokáže priniesť svojim klientom správnym načasovaním dodávok vyššie zisky. Podľa riaditeľa Nano energies Stanislava Chválu je firma pripravená na slovenskom trhu ponúknuť malým aj väčším výrobcom službu výkupu energie z obnoviteľných zdrojov. "Viac ako desať rokov sa v Česku usilujeme ponúkať domácnostiam a firmám 100 % zelenú elektrinu tak, že ju za férové ceny vykupujeme od domácich výrobcov. Rovnakú službu chceme ponúkať aj slovenským zákazníkom," povedal Chvála.



Podľa Pavla Škultétyho z ME môže výkupca za výrobcu elektriny napríklad sledovať aj jeho legislatívne povinnosti, optimalizovať jeho náklady na distribúciu alebo dodať ním vyrobenú elektrinu do jeho odberných miest kamkoľvek na Slovensku. "Sme presvedčení, že spoliehať sa iba na povinného výkupcu elektriny a štátom organizované aukcie sa výrobcom nepodliehajúcim povinnému výkupu nemusí oplatiť," povedal Škultéty, podľa ktorého by mali výrobcovia zvážiť, či svoju produkciu nedokážu predať aj výhodnejšie.



Zmeny vo výkupe elektrickej energie a určenie povinného výkupcu elektriny si vyžiadala novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorú parlament schválil v októbri minulého roka. SPP, ako víťaz tendra, bude od januára namiesto distribučných spoločností vykupovať všetku elektrickú energiu podporovanú štátom.



V najbližšom období odborníci očakávajú vzhľadom na klesajúcu cenu technológie nárast inštalovaného výkonu OZE. Navyše, podľa zimného energetického balíčka EÚ bude mať každý výrobca OZE právo na pripojenie do prenosovej sústavy. Na Slovensku je ale táto možnosť obmedzená nízkou kapacitou siete. To by sa malo zmeniť po ukončení výstavby energetických prepojovacích uzlov medzi Slovenskom a Maďarskom.