Zelený vodík z Jaslovských Bohuníc nájde uplatnenie v doprave

Trnava 16. decembra (TASR) – Zmluvu o vzájomnej spolupráci na účel podpory a rozvíjania zámerov v oblasti vodíkových technológií a vybudovania vodíkového hospodárstva na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) podpísali vo štvrtok v Trnave predseda predstavenstva Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS), Roman Sporina a predseda TTSK Jozef Viskupič.



Spoločnosť JESS má záujem vybudovať na svoje náklady zariadenia s technológiou na výrobu tzv. zeleného vodíka a jednu čerpaciu stanicu na území kraja. TTSK chce podporiť presadzovanie využívania vodíkových technológií v oblasti verejnej dopravy na svojom území v súlade so zámermi Ministerstva hospodárstva SR, Národnou vodíkovou stratégiou SR a s Akčným plánom rozvoja vodíkového ekosystému v SR. Informovala o tom PR poradkyňa spoločnosti JESS Miriam Žiaková.



Podľa Sporinu je výroba zeleného vodíka viazaná na prevádzku novej fotovoltaickej elektrárne, ktorá má vyrásť v Jaslovských Bohuniciach. „V súčasnosti je už podaný zámer na zisťovacie konanie a počas prvého alebo druhého kvartálu 2022 očakávame vydanie súhlasu. Potom nasleduje verejné obstarávanie a výstavba. Náš harmonogram je mimoriadne nahustený, takže uvedenie vodíkového hospodárstva do prevádzky, čo zhŕňa výrobu zeleného vodíka, skladovanie a plnenie alebo čerpanie do dopravného prostriedku, je plánované na štvrtý štvrťrok 2023,“ informoval.



V rámci realizácie pilotného projektu zvažuje TTSK zakúpenie vodíkových autobusov, primárne pre obslužnosť okresov Trnava, Hlohovec, Piešťany a Senica. „Som rád, že niekoľkomesačná snaha v oblasti zelených tém, ktorú sme s naším partnerom prerokovávali, našla konkrétnu podobu. Naším zámerom je zrealizovať jeden z pilotných projektov, ktorého cieľom je, aby naša prímestská autobusová doprava bola omnoho zelenšia. Ak budú u nás jazdiť vodíkové autobusy, môžeme spĺňať aj ďalšie z kritérií dlhodobej udržateľnosti,“ povedal a doplnil, že by bolo vhodné, ak by sa našli zdroje na to, „aby sa z pilotného projektu stal štandard. Prímestská autobusová doprava tvorí totiž na Slovensku takmer 65 % verejnej dopravy. Takže, ak sa vodíková doprava osvedčí, mala by byť v budúcnosti realizovaná vo väčšom meradle".