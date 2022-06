Železnice a rezort dopravy podporia turizmus mimoriadnymi vlakmi

Bratislava 10. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) a Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR podporia domáci turizmus a ekológiu mimoriadnymi letnými vlakmi. Informoval o tom Tomáš Kováč, riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK.



ZSSK po rokovaní s objednávateľom dopravných výkonov MDV SR, národným portálom cestovného ruchu Slovenska Slovakia Travel, ako aj vyššími územnými celkami spustí už tretíkrát prevádzku letných sezónnych spojov, aby tak podporila domáci cestovný ruch. Pri príprave harmonogramu sa vychádzalo zo skúseností z predchádzajúcich rokov, kedy sa letné vlaky tešili obľube, najmä do Banskej Štiavnice či Starej Ľubovne.



"Slováci minulý rok znovuobjavili Slovensko a rozcestovali sa po ňom. Od podpory letných vlakov si sľubujeme, že pritiahnu turistov do rôznych domácich destinácií. Cestovné poriadky sme nastavovali tak, aby mali dovolenkári dostatok času na pobyt na kúpalisku, cyklovýlet, plavbu po Dunaji alebo čokoľvek iné, čo daný región ponúka. Slovensko je atraktívna krajina, do ktorej nie je ďaleko odkiaľkoľvek z Európy, a ponúka nevšedné zážitky bez toho, aby museli ľudia podniknúť cestu do exotickej krajiny," povedal generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika.



Kováč spresnil, že letné vlaky, teda spoje so sezónnym obmedzením, budú premávať od 11. júna do 11. septembra 2022. Tento rok je pre cestujúcich pripravená novinka v podobe spojenia na juh krajiny – zo Zvolena do Štúrova a späť. Okrem toho ZSSK, ako už tradične, ponúka spojenia do Muráňa, na Červenú Skalu i do Banskej Bystrice. Až 43 letných vlakov, ktoré podporia turizmus na Slovensku, obohatí aj 8 medzištátnych sezónnych vlakov do Poľska a pravidelný autovlak do Splitu.



To, že sú sezónne letné vlaky u cestujúcich obľúbené a čoraz viac vyhľadávané, dosvedčujú podľa Kováča aj čísla prepráv. V minuloročnej letnej turistickej sezóne sa letnými vlakmi ZSSK prepravilo bezmála 42.000 cestujúcich. Rok predtým to bolo viac ako 23.000 cestujúcich.



Kováč dodal, že objednávateľom dopravných výkonov je MDV SR, ktoré zároveň tieto spojenia finančne zastrešuje. Vo vlakoch platí štandardný cenník ZSSK vrátane všetkých druhov zliav i bezplatnej prepravy. Vo vlakoch je možné využiť cenník Regional v zmysle platného Prepravného poriadku ZSSK tak, ako vo vlakoch Os a REX.