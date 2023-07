Železnice chcú nakúpiť vagóny, ÚHP preferuje nákup rušňov

Bratislava 10. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) plánuje kúpiť 18 lôžkových vozňov, pričom by preferovala nákup ojazdených vozňov za 37,5 milióna eur oproti novým za 75,6 milióna. Zámer zvýšiť kvalitu nočnej dopravy je podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) oprávnený, avšak odporúča radšej investovať do elektrických rušňov, ktoré podľa neho chýbajú viac, pričom nákup lôžkových vozňov je podľa neho stratová investícia. ZSSK však nesúhlasí, projekt podľa nich prispeje k väčšej konkurencieschopnosti voči súkromným dopravcom.



"Keďže ide o verejnú službu, ktorá je dotovaná štátom, zo strany ZSSK nie je možné dosiahnuť pri súčasnej výške cestovného ziskovosť a návratnosť projektu. A keďže ide o dotovanú službu zo strany štátu, z pohľadu dopravcu nie je možné na základe vlastného rozhodnutia meniť výšku cestovného tak, aby bol projekt ziskový," uviedol pre TASR hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Projekt podľa ÚHP nevychádza zo žiadneho strategického dokumentu a je výrazne stratový, keďže zvyšuje prevádzkové náklady bez dostatočného zvýšenia tržieb. Bez investície do nových rušňov nebudú podľa Útvaru jazdiť ani nočné vlaky s lôžkovými vozňami. "Pred pokračovaním odporúčame upraviť projekt tak, aby bol finančne návratný. Štúdia nerieši, či bude stratový projekt dotovať Ministerstvo dopravy SR alebo s časťou nákladov pomôžu cestujúci, na čo by bolo nutné výrazne zvýšiť ceny za lôžko," uviedol ÚHP na sociálnej sieti.



Zároveň ÚHP odporučil zabezpečiť moderné ležadlové vozne, ktoré sa v zahraničí nasadzujú častejšie ako lôžkové a zvýšiť ich využívanie. "Majú dvojnásobnú kapacitu a polovičné prevádzkové náklady v porovnaní s lôžkovými," priblížil Útvar. Medzi jeho odporúčania zaradil aj neriešiť náhradu vozňov na nočnej linke Košice-Zvolen-Bratislava/Praha. Trasa má podľa ÚHP nízke využitie a jej zachovanie je podľa Plánu dopravnej obslužnosti otázne.



Železnice však tvrdia, že ak chce štát zatraktívniť železničnú dopravu, zastarané vozne musia byť nahradené. "Na záver by sme radi zdôraznili, že s viacerými bodmi vydaného stanoviska ÚHP sa ako spoločnosť stotožňujeme a súhlasíme. Je pravdou, že národný dopravca má kritický nedostatok nových elektrických rušňov, ktoré sú doslova ťahúňom železničnej dopravy na Slovensku, preto aj v tejto oblasti pripravujeme projektový zámer nákupu týchto vozidiel, ktorý v krátkom čase predložíme na hodnotenie ÚHP, uzavrel Kováč.