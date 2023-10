Železnice Deutsche Bahn predávajú zahraničnú dcérsku spoločnosť Arriva

Berlín 19. októbra (TASR) - Nemecká národná železničná spoločnosť Deutsche Bahn podpísala dohodu o predaji svojej zahraničnej dcérskej spoločnosti Arriva americkej investičnej skupine I Squared Capital. Oznámila to vo štvrtok ráno v Berlíne. TASR správu prevzala z DPA.



Deutsche Bahn očakáva, že transakcia bude dokončená na budúci rok. Predaj bude musieť schváliť nemecká vláda, ktorá vlastní Deutsche Bahn.



Arriva prevádzkuje autobusy a vlaky v Spojenom kráľovstve a na ďalších 10 európskych trhoch. Spoločnosť patrí medzi prevádzkovateľov ikonických červených poschodových autobusov v britskom hlavnom meste Londýn.



Deutsche Bahn odmietla komentovať predajnú cenu, no podľa medializovaných informácií zaplatí I Squared Capital za Arrivu zhruba 1,6 miliardy eur. Táto cena zahŕňa dlh Arrivy vo výške približne 1 miliardy eur, ktorý prevezme nový vlastník ako súčasť dohody.



Deutsche Bahn kúpili Arrivu v roku 2010 približne za 2,7 miliardy eur vrátane dlhu.



I Squared Capital je súkromná investičná spoločnosť, ktorá sa zameriava na investície do infraštruktúry a do firiem v energetike, doprave a telekomunikáciách v Severnej Amerike, Európe a vo vybraných ekonomikách s vysokým rastom, ako sú India a Čína.



Predaj spoločnosti Arriva znamená, že nemecké železnice Deutsche Bahn nebudú musieť v najbližších rokoch investovať veľké sumy do elektrifikácie autobusov Arriva a všeobecnej reštrukturalizácie spoločnosti. Uvoľní sa tak kapitál na investovanie do hlavného železničného podnikania Deutsche Bahn v Nemecku.



"Strategickým cieľom Deutsche Bahn je uskutočniť rekordné investície do ekologickej železničnej dopravy vo svojom hlavnom nemeckom podniku," povedal finančný riaditeľ Deutsche Bahn Levin Holle.