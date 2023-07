Železnice majú podľa APZD a AROS ponechať zľavu z dopravnej cesty

Bratislava 19. júla (TASR) - Zástupcovia rezortu dopravy sa po spoločnom rokovaní odvetvovej tripartity pre oblasť dopravy stotožnili s názorom odborových organizácií, zamestnávateľov a zamestnancov, že zľavu z ceny dopravnej cesty je potrebné ponechať v platnosti v súčasnej výške. Stretnutie iniciovala Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) spoločne s Asociáciou železničných dopravcov Slovenska (AROS), pričom žiadali zachovať súčasnú zľavu z poplatku za dopravnú cestu ako základný pilier podpory nákladnej železničnej dopravy.



Akýkoľvek návrh na zrušenie zľavy bez adekvátnej náhrady by bol podľa APZD a AROS kontraproduktívny. "Cestná doprava v súčasnosti neplatí adekvátne poplatky za využívanie ciest a za emisie, ktoré produkuje. Zrušenie zľavy by mohlo viesť k presunu odhadom až päť miliónov ton tovaru na cesty. Znamenalo by dodatočných 250.000 jázd kamiónov, čo by značne zhoršilo stav cestnej infraštruktúry a priechodnosť ciest," uviedol generálny sekretár APZD Andrej Lasz.



Výkonný riaditeľ AROS Patrik Benka dodal, že bez zľavy z poplatku stratí nákladná železničná doprava svoju konkurencieschopnosť a udržateľnosť. "Spôsobí to zvýšenie cestnej dopravy a emisií, čo je v rozpore s cieľmi Európskej únie v rámci programu Fit for 55," priblížil.



Podľa APZD a AROS je nutná potreba komplexnej reformy systému poplatkov za dopravnú cestu. Kým sa tak nestane, je podľa nich nevyhnutné zachovať zľavu, ktorú dopravcovia aktuálne využívajú. Oprava a údržba dopravných ciest je podľa nich kľúčová, ale nesmie ísť na úkor železničných dopravcov. Na ďalšom stretnutí s ministerstvom dopravy budú železničiari a odbory preto diskutovať o možnostiach opráv dopravnej infraštruktúry z plánu obnovy, Programu Slovensko 2021 - 2027 či prípadne z Environmentálneho fondu.



Spomínaná zľava z poplatku za dopravnú cestu predstavuje 50 % z poplatku a je limitovaná na 22,5 milióna eur ročne. Už niekoľko rokov v praxi funguje tak, že za každé euro, ktoré zaplatí nákladný dopravca, prispeje štát ďalším eurom do výšky maximálne 22,5 milióna eur. Tieto peniaze slúžia na financovanie opráv opotrebených železničných tratí. APZD a AROS preto vyzvali k podpore nákladnej železničnej dopravy, ktorá podľa nich predstavuje najefektívnejší a najekologickejší dopravný systém na Slovensku.