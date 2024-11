Železnice môžu predať košickú nemocnicu Pente, schválila to vláda

Bratislava 13. novembra (TASR) - Železničnú nemocnicu s poliklinikou v Košiciach predajú Železnice SR (ŽSR) spoločnosti SI REAL, ktorá patrí do skupiny Penta Hospital. Kúpna cena je 11,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). V stredu to schválila vláda.



Železnice majetok ponúkli na predaj ako nepotrebný. Ponukové konanie sa uskutočnilo v rokoch 2021 až 2024, celkovo bolo desať kôl. Jediným kritériom bola najvyššia ponúknutá cena za celý predmet kúpy. Finančné prostriedky z predaja plánujú ŽSR prioritne použiť na dodatočné majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, na ktorých sa nachádza železničná infraštruktúra hlavných tratí alebo Východoslovenské prekladiská Čierna nad Tisou a Maťovce.



Prevádzka nemocničného zariadenia v objekte by mala byť aj naďalej zachovaná. Skupina Penta Hospital už v minulosti potvrdila, že sa uchádzala o kúpu nehnuteľného majetku Železničnej nemocnice v Košiciach s cieľom zabezpečenia jej ďalšej dlhodobej prevádzky.



Železnice sa snažili areál neúspešne predať od roku 2021, keď bola vyvolávacia cena v ponukovom konaní formou elektronickej aukcie až 13,3 milióna eur. V minulom roku sa cena pre nezáujem znížila na zhruba desať miliónov eur, napokon stúpla na zmluvných 11.321.000 eur bez DPH.



Priestory košickej železničnej nemocnice má v súčasnosti v prenájme spoločnosť Železničné zdravotníctvo Košice, ktorá patrí do siete Penta Hospitals. Zdravotnú starostlivosť poskytujú na siedmich oddeleniach a v takmer 40 odborných ambulanciách. Vedenie a zamestnanci nemocnice v auguste 2022 vyjadrili obavy zo zániku tohto zdravotníckeho zariadenia v dôsledku predaja budovy prípadnému developerovi. Nájomnú zmluvu železnice následne predĺžili do konca roka 2025 s opciou do konca ďalšieho roka.