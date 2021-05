Železnice obnovujú prvý pár IC vlakov z Košíc do Viedne a späť

Bratislava 19. mája (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pristupuje k obnoveniu prevádzky prvého páru vlakov kategórie InterCity (IC). Dôvodom je zlepšovanie pandemickej situácie na Slovensku aj v susednom Rakúsku. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Vlaky IC 44/45 budú vedené od 13. júna na plnej trase Košice – Bratislava – Viedeň. Z Košíc bude vlak vyrážať o 7.11 h, do Bratislavy by mal prísť o 11.56 h a do Viedne má plánovaný príchod o 13.24 h. V opačnom smere má vlak štartovať z Viedne o 14.42 h, v Bratislave by mal byť o 16.06 h a do Košíc má doraziť o 20.52 h. "Tieto vlaky obnovuje národný dopravca opätovne po tom, ako bola od 3. novembra 2020 ich prevádzka pozastavená pre nepriaznivú pandemickú situáciu," priblížil Kováč.



ZSSK cestujúcim pripomína, že je aj naďalej potrebné dodržiavať opatrenia nariadené jednotlivými krajinami, preto odporúča, okrem iného, overiť si pred cestou do zahraničia obmedzenia aj na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí. Všetky informácie a opatrenia dopravca pravidelne aktualizuje na svojej webovej stránke.