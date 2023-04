Železnice: Obsadenosť vlakov počas Veľkej noci stúpa každým dňom

Bratislava 3. apríla (TASR) - Obsadenosť vlakov počas Veľkej noci stúpa každým dňom. K pondelku je priemer obsadenosti najvyťaženejších vlakov približne 79 %. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie a hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



"Cestujúci môžu počas sviatkov využívať o 18 vlakov viac," uviedol Kováč. Najobsadenejšie sú už tradične expresné vlaky Ex 6xx a InterCity (IC) z Bratislavy do Košíc, ale aj medzištátne rýchliky z Košíc do ukrajinského mesta Mukačevo. ZSSK opisuje IC ako jej najrýchlejšie vlaky s rozšírenými službami v každej triede. Priebežne sa plnia aj spoje z Košíc do Bratislavy, ktoré posilňujú dopravu budúci pondelok a utorok (10. a 11. 4.)



Na Zelený štvrtok vypraví národný dopravca štyri vlaky po dva expresy a dva rýchliky a počas Veľkého piatka to bude päť rýchlikov. Na Veľkonočný pondelok, kedy sa očakáva najväčší záujem o prepravu, vypraví sedem vlakov, z toho tri expresy a štyri rýchliky. Už tradične ide o posilnenie spojenia medzi hlavným mestom a východným aj stredným Slovenskom, uzavrel Kováč.