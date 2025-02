Železnice od 2. marca menia grafikon, cestujúcich čakajú aj obmedzenia

Bratislava 27. februára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upravuje od nedele (2. 3.) cestovný poriadok. Okrem pozitívnych zmien cestujúcich čakajú aj dočasné obmedzenia v dôsledku začínajúcej modernizácie úseku Poprad-Tatry - Vydrník. Uviedol to Dominik Drevický, hovorca ZSSK. Úprava grafikonu podľa neho prináša napríklad skrátenie jazdnej doby medzi Kyjevom a Bratislavou, lepšie prestupy v Kraľovanoch či úpravy regionálnych spojov.



Všetky zrýchlené vlaky na trati Banská Bystrica - Margecany budú podľa hovorcu po novom zastavovať na zastávkach Lopej a Nemecká na znamenie. To znamená, že cestujúci musí tlačidlom pri dverách signalizovať výstup rušňovodičovi. V prípade nastupovania do vlaku na zastávke na znamenie musí cestujúci viditeľne stáť na nástupišti.



Drevický spresnil, že v Košickom kraji na trati Čierna nad Tisou - Košice dôjde k systémovej zmene časov osobných vlakov Os 85xx, 88xx v stanici Čierna nad Tisou z dôvodu predĺženia pobytov vo vybraných staniciach. Nové príchody (XX.51) a odchody (XX.02) týchto vlakov zvýšia stabilitu grafikonu a efektívnosť prevádzky.



Hovorca dodal, že úprava cestovného poriadku zohľadňuje potreby cestujúcich aj modernizačné práce manažéra železničnej infraštruktúry. Na úseku Poprad-Tatry - Vydrník Železnice Slovenskej republiky od marca na niekoľko mesiacov obmedzia prevádzku na jednu koľaj. Výluka sa dotkne osobných vlakov medzi Spišskou Novou Vsou a Popradom, ktoré budú premávať každé dve hodiny, okrem rannej špičky (do 9.00 h) a po 18.00 h, keď budú osobné vlaky vedené bez obmedzení. Zároveň niektoré spoje pôjdu iba v časti svojej trasy.