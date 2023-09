Železnice opäť posilnia vybrané vlaky smerujúce na Ukrajinu a späť

Bratislava 5. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) opätovne posilní vybrané vlaky Zakarpatia smerujúce z Ukrajiny a späť. Posilové vozne budú jazdiť na linke Košice - Mukačevo a späť od stredy (6. 9.) počas siedmich dní. Dôvodom posilnenia spojov je pretrvávajúci zvýšený počet cestujúcich ukrajinských študentov žijúcich na Slovensku. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Uviedol, že odídenci z Ukrajiny majú bezplatnú prepravu iba počas dní školského vyučovania pri preprave detí materských škôl a žiakov základných a stredných škôl, ktoré získali status dočasného útočiska vrátane jednej sprevádzajúcej osoby.



Bezplatnú prepravu majú taktiež odídenci pri preprave do a zo zamestnania počas 60 dní odo dňa prvého vydania osobitného dokladu preukazujúceho získanie statusu dočasného útočiska. Ten platí na úsekoch z miesta "obvyklého pobytu" do miesta výkonu práce potvrdeného zamestnávateľom. Nárok na bezplatnú prepravu majú zároveň všetci cestujúci vo vlakoch na úseku Čop - Čierna nad Tisou a späť.



Žiaci a študenti študujúci na školách v Slovenskej republike (bez ohľadu na štátnu príslušnosť a miesto trvalého bydliska) majú nárok na bezplatnú prepravu po registrácii do ZSSK ID. Týka sa to aj odídencov z Ukrajiny. Podmienky nájdu cestujúci na webovej stránke zssk.sk/ukrajina aj v ukrajinskom jazyku.