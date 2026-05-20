< sekcia Ekonomika
Železnice potrebujú odborné riešenia a investície, tvrdia rušňovodiči
V Českej republike sa už v minulosti zaviedli tzv. dotazníky rušňovodičov, ktoré vyhodnocuje český Dráhový úrad.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Posledné mesiace napovedajú, že slovenská železnica potrebuje odborné riešenia a finančné investície. Jesenné nehody, ale aj viacero prejdení návestidla Stoj by mali slúžiť ako zdvihnutý prst pre kompetentných. Podľa predsedu petičného výboru rušňovodičov Mateja Motyčku sú práve rušňovodiči tými, ktorí na nedostatky stavu vozidiel, infraštruktúry či bezpečnosti upozorňujú.
„Na nahlasovanie akýchkoľvek nedokonalostí či mimoriadnych udalostí slúžia tzv. hlásenia. Problém však nastáva, ak sa im nevenuje dostatočná pozornosť alebo sa informácie z nich úmyselne či neúmyselne nedostanú na správne miesta,“ uviedol Motyčka. Tieto poznatky z prevádzky by podľa neho mali tvoriť základné podklady ďalších odborných riešení a ich vyhodnocovanie by sa malo realizovať dôkladnejšie.
„Nejednoznačne napísané rozkazy mätúce rušňovodiča, zarastená trať, zle viditeľné návestidlá, nevhodné hygienické podmienky či mesiace neriešené poruchy rušňov. To sú len niektoré z mnohých nedostatkov, na ktoré upozorňujeme. Žiaľ, často bez adekvátnej odozvy,“ priblížil Motyčka.
Podľa neho by pomohlo, ak by boli tieto hlásenia adresované priamo dopravnej autorite, napríklad Dopravnému úradu. Ten by ich relevantnosť následne vyhodnocoval a kontroloval odstránenie nedostatkov. V Českej republike sa už v minulosti zaviedli tzv. dotazníky rušňovodičov, ktoré vyhodnocuje český Dráhový úrad. Výsledky tohto vyhodnocovania podľa Motyčku viedli k zlepšeniu pracovných podmienok, identifikácii problémových miest na tratiach a vyplynuli z nich záväzky pre dopravcov.
„Na nahlasovanie akýchkoľvek nedokonalostí či mimoriadnych udalostí slúžia tzv. hlásenia. Problém však nastáva, ak sa im nevenuje dostatočná pozornosť alebo sa informácie z nich úmyselne či neúmyselne nedostanú na správne miesta,“ uviedol Motyčka. Tieto poznatky z prevádzky by podľa neho mali tvoriť základné podklady ďalších odborných riešení a ich vyhodnocovanie by sa malo realizovať dôkladnejšie.
„Nejednoznačne napísané rozkazy mätúce rušňovodiča, zarastená trať, zle viditeľné návestidlá, nevhodné hygienické podmienky či mesiace neriešené poruchy rušňov. To sú len niektoré z mnohých nedostatkov, na ktoré upozorňujeme. Žiaľ, často bez adekvátnej odozvy,“ priblížil Motyčka.
Podľa neho by pomohlo, ak by boli tieto hlásenia adresované priamo dopravnej autorite, napríklad Dopravnému úradu. Ten by ich relevantnosť následne vyhodnocoval a kontroloval odstránenie nedostatkov. V Českej republike sa už v minulosti zaviedli tzv. dotazníky rušňovodičov, ktoré vyhodnocuje český Dráhový úrad. Výsledky tohto vyhodnocovania podľa Motyčku viedli k zlepšeniu pracovných podmienok, identifikácii problémových miest na tratiach a vyplynuli z nich záväzky pre dopravcov.