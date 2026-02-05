< sekcia Ekonomika
Železnice považujú otázky na stavbu na Liptove za bežnú okolnosť
Modernizáciou železničnej trate na Liptove dôjde k úplnej prekládke 14,5 kilometra dlhej trate.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 5. februára (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) považujú približne 700 predložených otázok uchádzačmi v tendri na železničnú stavbu na Liptove za bežnú okolnosť, s ktorou je možné počítať už pred samotným vyhlásením verejného obstarávania v prípade tak významnej investičnej akcie. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, predložené otázky nepredstavujú systém jednotlivých, po vecnej a obsahovej stránke úplne rozličných otázok, ale zodpovedané boli aj duplicitné otázky. To znamená, že uchádzači predkladali aj obsahovo a významovo rovnaké otázky, aké už zodpovedané boli.
„Aj v prípade menej významných zákaziek z hľadiska stavebno-technickej a ekonomickej náročnosti v porovnaní s pripravovanou investičnou akciou Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa, Liptovský Hrádok - Paludza, nejde o výnimočný stav, keď zo strany uchádzačov zaznamenávame v rozsahu 400 až 500 otázok,“ podotkla Lániková s tým, že vzhľadom na predmetnú pripravovanú investičnú akciu preto nehodnotia približne 700 predložených otázok za neštandardný počet, predovšetkým s ohľadom na skutočnosť, že ide o významnú finančnú príležitosť pre stavebné spoločnosti.
Podľa hovorkyne otázky uchádzačov predstavujú zákonný postup v zmysle platnej legislatívy SR pri verejnom obstarávaní a sú neoddeliteľnou súčasťou súboru povinných úkonov pred uzatvorením Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. „To znamená, že každý uchádzač využíva svoje právo nechať si zo strany obstarávateľa vysvetliť nejasnosti v poskytnutých súťažných podkladoch, t. j. zmluvné podmienky, cenové a platobné podmienky, splnenie minimálnych kritérií a požiadaviek obstarávateľa na expertov/odborníkov, základné personálne obsadenie, vybavenie strojmi a mechanizáciami, prípadné nejasnosti pri projektovej dokumentácii a podobne,“ ozrejmila.
Modernizáciou železničnej trate na Liptove dôjde k úplnej prekládke 14,5 kilometra dlhej trate. Pôvodná trať sa skráti v úseku približne o jeden a pol kilometra, cesta vlakom potrvá o štyri minúty menej. Nová trať bude bez priecestí a jej súčasťou bude 630-metrový tunel Paludza, 39 nových a zrekonštruovaných mostov a protihlukové steny s dĺžkou takmer šesť kilometrov. Na pôvodnú trať sa koľaje napoja v Liptovskom Hrádku.
