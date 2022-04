Železnice pre lepšiu koordináciu utečencov upravujú mimoriadne vlaky

Bratislava 7. apríla (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upravuje od piatka (8. 4.) vedenie mimoriadnych vlakov z Čopu do Košíc. Chce tak lepšie organizovať ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny, smerom do veľkokapacitného strediska v Michalovciach. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Po novom budú vlaky slúžiace na prepravu obyvateľov z Ukrajiny vypravované iba v úseku zo stanice Čop do stanice Čierna nad Tisou a späť. Osobný vlak, ktorý vyráža z Čiernej nad Tisou o 7.00 h, by mal prísť do Čopu o 7.40 h. Vlak v opačnom smere s odchodom z Čopu o 10.35 h by mal doraziť do Čiernej nad Tisou o 11.46 h. Regionálny rýchlik, ktorý štartuje v Čope o 15.50 h, by mal do Čiernej nad Tisou prísť o 16.49 h. V opačnom smere vyráža z Čiernej nad Tisou o 13.14 h a do Čopu má plánovaný príchod o 13.51 h.



Kováč priblížil, že Ukrajinci môžu na bezpečnú prepravu využiť vlaky ZSSK, ak sa preukážu platným cestovným pasom, občianskym preukazom alebo deklaráciou, že ide o občana Ukrajiny. "Pre bezplatnú prepravu je potrebné ´vyzdvihnúť´ si podľa stanovených podmienok bezplatný cestovný doklad v pokladnici, v krajnom prípade u sprevádzajúceho personálu vo vlaku na základe predloženia platného ukrajinského cestovného pasu, občianskeho preukazu alebo deklarácie, že ide o občana Ukrajiny," spresnil.