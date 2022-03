Železnice predávajú železničnú polikliniku neďaleko Zvolenského zámku

Zvolen 11. marca (TASR) - Železničná poliklinika neďaleko Zvolenského zámku vo Zvolene je na predaj. Majetok predávajú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) formou elektronickej aukcie za vyvolávaciu cenu 2.241.000 eur bez DPH. Vyplýva to z vyhlásenia ponukového konania zverejneného na webe ŽSR.



Poliklinika sa nachádza v zastavanom území, v širšom centre mesta Zvolen, na Ulici Jana Jiskru. Areál tvoria tri budovy, poliklinika, rehabilitácia a trafostanica, „Dominantná je šesťposchodová budova polikliniky s menším dvorom so spevnenou plochou na parkovanie. Celková rozloha areálu predstavuje 1297 štvorcových metrov,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.



Pripomenula, že objekt v súčasnosti slúži ako zdravotné stredisko na základe stále platnej nájomnej zmluvy. „Aj po odpredaji týchto nehnuteľností bude pokračovať poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v poliklinike,“ podotkla s tým, že jednou z podmienok predaja je postúpenie práv a povinností z platnej nájomnej zmluvy na kupujúceho. Podľa hovorkyne tento zvolenský areál je klasifikovaný ako prebytočný majetok Železníc Slovenskej republiky a nesúvisí s ich hlavnou činnosťou.



Ako ďalej podotkla, po poliklinike v Žiline je to druhý objekt železníc, ktorý v rámci racionalizácie rozsahu nehnuteľností a znižovania nákladov na správu železnice ponúkajú záujemcom. Na predaj sú aj polikliniky v Košiciach a v Bratislave.