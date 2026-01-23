< sekcia Ekonomika
Železnice predstavili výsledky štúdie VRT vrátane uzla Bratislava
Týmito úsekmi sa Slovensko zapojí do siete európskych vysokorýchlostných tratí a zabezpečí konkurencieschopné cestovné časy voči cestnej a leteckej doprave.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) predstavili výsledky Národnej štúdie uskutočniteľnosti vysokorýchlostnej trate (VRT) V4, ktorá preverila možnosti technického a prevádzkového zapojenia Slovenska do siete vysokorýchlostných tratí krajín V4 a Rakúska. Ako v piatok informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, štúdia sa zameriava aj na riešenie vedenia vlakov VRT cez železničný uzol Bratislava a na úpravy infraštruktúry potrebné pre zabezpečenie dostatočnej kapacity osobnej aj nákladnej dopravy.
„Vďaka vypracovanej štúdii je koncepčne uzatvorená myšlienka výstavby a rozvoja tratí VRT v strednej Európe. Slovensko má aktuálne jedinečnú šancu naskočiť do rozbehnutého vlaku projektov okolitých štátov a ostať na mape vysokorýchlostnej siete európskych tratí TEN-T,“ povedal generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj.
Projekt je rozdelený do dvoch hlavných etáp. Prvá etapa (2030 až 2040) zahŕňa modernizáciu a rozšírenie železničného uzla Bratislava, výstavbu stanice Bratislava, západ a napojenie na existujúce trate. Druhá etapa (ukončenie 2046 až 2050) ráta s výstavbou plnohodnotnej VRT do Českej republiky a s napojením na Rakúsko.
Celkové investičné náklady projektu VRT V4 vrátane súvisiacich úprav infraštruktúry železničného uzla Bratislava sú podľa ŽSR odhadované na približne 3,062 miliardy eur, pričom ďalšie náklady sú viazané na projektovú prípravu a výkupy pozemkov.
Realizácia projektu VRT V4 podľa ŽSR prinesie výrazné skrátenie jazdných časov medzi hlavnými dopravnými uzlami v strednej Európe. Na základe výsledkov štúdie sa očakávajú časy vlakov VRT - medzi Budapešťou (stanica Keleti) a Bratislavou hlavnou stanicou približne 102 minút, medzi Budapešťou a stanicou Bratislava, západ 115 minút a medzi Budapešťou a Brnom 148 minút. Cesta medzi Bratislavou hlavnou stanicou a Bratislavou, západ potrvá približne 13 minút, medzi Bratislavou západ a Brnom 33 minút a medzi Bratislavou, západ a Viedňou 24 minút. Jazdný čas medzi Viedňou a Brnom sa predpokladá na úrovni 57 minút.
Ako ŽSR dodali, pre dosiahnutie týchto jazdných časov je nevyhnutná a kľúčová výstavba novej VRT medzi stanicou Bratislava, západ a štátnou hranicou SR s ČR, pri ktorej sa navrhuje traťová rýchlosť až 320 kilometrov za hodinu a novej trate medzi štátnou hranicou Rakúska a SR a stanicou Bratislava, západ na traťovú rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Týmito úsekmi sa Slovensko zapojí do siete európskych vysokorýchlostných tratí a zabezpečí konkurencieschopné cestovné časy voči cestnej a leteckej doprave.
