Železnice pridajú posilové vozne na linke Košice - Mukačevo

Bratislava 24. augusta (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pridá posilové vozne, ktoré budú jazdiť na medzinárodnej linke Košice - Mukačevo od 25. augusta do 3. septembra tohto roku. ZSSK vo štvrtok informovala, že dôvodom je očakávaný zvýšený počet cestujúcich ukrajinských študentov žijúcich na Slovensku.



Konkrétne pôjde o linku medzinárodných vlakov R 960 ZAKARPATIA (Košice 8:46 - Mukačevo 14:00) a R 961 ZAKARPATIA (Mukačevo 14:48 - Košice 18:17). Posilové vozne na oboch rýchlikoch budú označené ako miestenkové vozne číslo dva a budú vedené s rovnakým počtom miest ako v štandardnom miestenkovom vozni číslo jeden.



Miestenky na tieto posilové vozne sú zapracované do rezervačného systému a dajú sa kúpiť v pokladniciach. ZSSK zároveň pripomína, že študenti s ukrajinským občianstvom študujúci na slovenských školách sa vo vlakoch ZSSK prepravujú so 100 % zľavou z cestovného.