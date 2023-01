Železnice pripravujú v Trnavskom kraji obnovu troch staničných budov

Trnava 3. januára (TASR) - Trnava, Sládkovičovo a Veľký Meder z Trnavského kraja sú medzi železničnými stanicami, pre ktoré Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vypísali verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu na obnovu. Zmyslom projektu za celkových 2,574 milióna eur bez DPH je energetická úspora u objektov v troch desiatkach lokalít. Uvádza sa to vo vestníku VO.



V Sládkovičove v okrese Galanta a vo Veľkom Mederi pri Dunajskej Strede sú na rekonštrukciu určené výpravné budovy. Prvá bola postavená v roku 1906 a druhá v roku 1910. V Trnave ide o nový plášť pre sklad a administratívnu budovu stanice. Staničný komplex bol odovzdaný do užívania v roku 1989. Hodnota zákaziek by sa mala pohybovať od 61.000 do 70.000 eur.



V zozname vybraných železničných objektov na obnovu sú aj stanice ako Vrútky, Levice, Žiar nad Hronom, Nováky, Prievidza, Bratislava-Petržalka, Štrbské Pleso či Fiľakovo. Prostriedky na projekt poputujú z Plánu obnovy a odolnosti SR. Otváranie ponúk sa uskutoční 6. marca.