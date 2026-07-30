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Železnice radia ako sa pripraviť na cestu vlakom
Odporúčajú, aby cestujúci sledovali aktuálnu dopravnú situáciu, počítali s časovou rezervou a mali pri sebe dostatok vody i drobného občerstvenia.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súvislosti s očakávanými vysokými teplotami v týchto dňoch radí cestujúcim, ako sa pripraviť na cestu vlakom. Odporúča im, aby sledovali aktuálnu dopravnú situáciu, počítali s časovou rezervou a mali pri sebe dostatok vody i drobného občerstvenia. Zvýšenú pozornosť je vhodné venovať najmä deťom, seniorom a osobám so zdravotnými ťažkosťami. Informoval o tom vo štvrtok hovorca ZSSK Ján Baček s tým, že horúčavy preveria ľudí aj techniku.
„Železničná spoločnosť Slovensko priebežne sleduje prevádzku a v prípade porúch klimatizácie alebo obmedzení na infraštruktúre prijíma operatívne opatrenia podľa konkrétnej situácie,“ uviedol hovorca osobného vlakového dopravcu.
Klimatizáciou je vybavených 100 percent denných diaľkových vozidiel a približne 80 percent regionálnych. Celkovo ide približne o 90 percent vozidiel ZSSK. V roku 2016 tvorili klimatizované a neklimatizované vozidlá približne polovicu vozidlového parku. Posun je výsledkom postupnej obnovy vozidiel, nákupu nových vlakov a modernizácie starších súprav.
„Ani klimatizované vozidlo však neznamená, že pri extrémnych horúčavách nemôže dôjsť k zníženiu výkonu alebo poruche klimatizácie. Mimoriadne vysoké teploty klimatizačné jednotky výrazne zaťažujú. Ak je vozidlo počas dňa opakovane vystavené horúčave, chladiaci výkon môže byť nižší, prípadne môže dôjsť k poruche,“ upozornil Baček.
Každý vozeň má vlastný klimatizačný systém, preto môže klimatizácia v jednej časti vlaku fungovať bez obmedzení, zatiaľ čo v inom vozni sa prejaví znížený výkon alebo výpadok. „Na účinnosť klimatizácie vplýva aj obsadenosť vozňa a časté otváranie dverí pri nástupe a výstupe, keď sa do interiéru opakovane dostáva horúci vzduch,“ priblížil hovorca.
Vlakový personál podľa možností presunie cestujúcich do iného klimatizovaného vozňa. Ak to kapacita vlaku neumožňuje a konštrukcia vozňa to dovoľuje, otvorí núdzové okná určené na vetranie. Po ukončení jazdy je vozeň odoslaný na technickú kontrolu a opravu. V moderných klimatizovaných vozňoch okná nie sú určené na bežné otváranie. Otvorené okno by narušilo fungovanie klimatizácie a znížilo jej účinnosť v celom priestore vozňa.
Horúčavy môžu ovplyvniť aj železničnú infraštruktúru. „Pri vysokých teplotách sa koľajnice prehrievajú a zvyšuje sa riziko ich deformácie. Manažér železničnej infraštruktúry preto môže z bezpečnostných dôvodov zaviesť dočasné obmedzenia traťovej rýchlosti,“ podotkol Baček.
Takéto opatrenia sú podľa neho potrebné pre bezpečnú prevádzku, môžu sa však prejaviť predĺžením jazdných časov alebo meškaniami vlakov. ZSSK situáciu priebežne sleduje, komunikuje so Železnicami Slovenskej republiky a prijíma operatívne opatrenia na zmiernenie dosahov na cestujúcich.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na štvrtok 30. júla a nasledujúce dni pre viaceré oblasti Slovenska výstrahu 3. stupňa pred vysokými teplotami. Teplota vzduchu sa môže miestami vyšplhať až k 38 stupňom Celzia. Mimoriadne horúčavy predstavujú zvýšenú záťaž nielen pre ľudí, ale aj pre železničnú infraštruktúru a technické zariadenia vlakov, čo môže ovplyvniť plynulosť dopravy.
„Železničná spoločnosť Slovensko priebežne sleduje prevádzku a v prípade porúch klimatizácie alebo obmedzení na infraštruktúre prijíma operatívne opatrenia podľa konkrétnej situácie,“ uviedol hovorca osobného vlakového dopravcu.
Klimatizáciou je vybavených 100 percent denných diaľkových vozidiel a približne 80 percent regionálnych. Celkovo ide približne o 90 percent vozidiel ZSSK. V roku 2016 tvorili klimatizované a neklimatizované vozidlá približne polovicu vozidlového parku. Posun je výsledkom postupnej obnovy vozidiel, nákupu nových vlakov a modernizácie starších súprav.
„Ani klimatizované vozidlo však neznamená, že pri extrémnych horúčavách nemôže dôjsť k zníženiu výkonu alebo poruche klimatizácie. Mimoriadne vysoké teploty klimatizačné jednotky výrazne zaťažujú. Ak je vozidlo počas dňa opakovane vystavené horúčave, chladiaci výkon môže byť nižší, prípadne môže dôjsť k poruche,“ upozornil Baček.
Každý vozeň má vlastný klimatizačný systém, preto môže klimatizácia v jednej časti vlaku fungovať bez obmedzení, zatiaľ čo v inom vozni sa prejaví znížený výkon alebo výpadok. „Na účinnosť klimatizácie vplýva aj obsadenosť vozňa a časté otváranie dverí pri nástupe a výstupe, keď sa do interiéru opakovane dostáva horúci vzduch,“ priblížil hovorca.
Vlakový personál podľa možností presunie cestujúcich do iného klimatizovaného vozňa. Ak to kapacita vlaku neumožňuje a konštrukcia vozňa to dovoľuje, otvorí núdzové okná určené na vetranie. Po ukončení jazdy je vozeň odoslaný na technickú kontrolu a opravu. V moderných klimatizovaných vozňoch okná nie sú určené na bežné otváranie. Otvorené okno by narušilo fungovanie klimatizácie a znížilo jej účinnosť v celom priestore vozňa.
Horúčavy môžu ovplyvniť aj železničnú infraštruktúru. „Pri vysokých teplotách sa koľajnice prehrievajú a zvyšuje sa riziko ich deformácie. Manažér železničnej infraštruktúry preto môže z bezpečnostných dôvodov zaviesť dočasné obmedzenia traťovej rýchlosti,“ podotkol Baček.
Takéto opatrenia sú podľa neho potrebné pre bezpečnú prevádzku, môžu sa však prejaviť predĺžením jazdných časov alebo meškaniami vlakov. ZSSK situáciu priebežne sleduje, komunikuje so Železnicami Slovenskej republiky a prijíma operatívne opatrenia na zmiernenie dosahov na cestujúcich.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na štvrtok 30. júla a nasledujúce dni pre viaceré oblasti Slovenska výstrahu 3. stupňa pred vysokými teplotami. Teplota vzduchu sa môže miestami vyšplhať až k 38 stupňom Celzia. Mimoriadne horúčavy predstavujú zvýšenú záťaž nielen pre ľudí, ale aj pre železničnú infraštruktúru a technické zariadenia vlakov, čo môže ovplyvniť plynulosť dopravy.