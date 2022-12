ZSSK: Budúci rok nám príde 31 modernizovaných vozňov

Bratislava 28. decembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) budúci rok očakáva príchod 31 modernizovaných vozňov a Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) im odsúhlasil uplatnenie opcie na nákup piatich nových elektrických jednotiek. Pracujú aj na zlepšení funkcionalít mobilnej aplikácie a chcú, aby predaj cestovných dokladov elektronicky stúpol na 50 % z asi 30 %. S ÚHP pripravujú tiež projekt nákupu predajných automatov. Budúci rok sa zapoja aj do ďalších tendrov, no s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR diskutujú o niektorých, podľa ich slov, nevýhodných podmienkach oproti konkurencii. Informoval o tom generálny riaditeľ spoločnosti Roman Koreň v rozhovore na sociálnych sieťach MDV.



"Momentálne máme rozbehnuté projekty obnovy vozidiel za viac ako 250 miliónov eur, tie sa spustili v posledných dvoch rokoch. Budúci rok tie vozidlá začnú vo veľkom jazdiť po Slovensku," uviedol generálny riaditeľ ZSSK.



"Vďaka eurofondom sa nám podarí zmodernizovať viac ako dve tretiny vozového parku," dodal Koreň. Týka sa to iba regionálnej dopravy, nie diaľkovej.



ZSSK však vyjadrila viaceré problémy v obstarávaní. "Ak štát vypíše súťaž a chce do dvoch rokov voziť a my na to nemáme kompatibilný vozový park, tak sa do tej súťaže ani reálne nevieme prihlásiť, lebo pri súčasných dodacích lehotách nám nákup trvá aj tri až štyri roky," uviedol generálny riaditeľ ZSSK.



Železničná spoločnosť je podľa vlastných slov aj v konkurenčnej nevýhode, ktorá vyplýva z liberalizácie. "My musíme zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti, tým pádom dávame všetkým dopravcom na známosť, aké vozidlá a za koľko ideme kupovať, vyslovene zverejníme našu cenovú ponuku. Diskutujeme aj s ministerstvom o tom, aby sme našli nejaký režim, ako by sme sa do tých súťaží mohli zapájať," uzavrel Koreň.