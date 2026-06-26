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BUDÚ MEŠKANIA: Železnice SR pre horúčavy obmedzujú rýchlosť vlakov
Cestujúci musia počítať s meškaním.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 26. júna (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pre horúčavy preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Cestujúci musia počítať s meškaním. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu ŽSR. Obmedzenie bude platiť pre okresy s vydanou výstrahou tretieho stupňa pred vysokými teplotami. V daných okresoch bude v takéto dni od 10.00 do 21.00 h znížená rýchlosť na tratiach na 80 kilometrov za hodinu.
„Najvýraznejší vplyv možno v najbližších dňoch očakávať na hlavných koridorových tratiach, najmä na medzinárodných vlakoch EC na trase Budapešť - Praha a na vlakových spojeniach medzi Bratislavou a Žilinou. Rozsah meškaní bude závisieť od rozsahu územia, pre ktoré Slovenský hydrometeorologický ústav vydá výstrahy 3. stupňa, ako aj od aktuálnej prevádzkovej situácie,“ uviedli ŽSR.
Dôvodom prijatia opatrenia je pôsobenie vysokých teplôt na koľajnice. Extrémne teplo môže spôsobiť ich rozťažnosť a v krajných prípadoch i vybočenie. „Aby ŽSR týmto rizikám predchádzali, pravidelne vykonávajú pochôdzky, monitorujú rizikové úseky trate a podľa aktuálnych meteorologických podmienok zavádzajú preventívne obmedzenia traťovej rýchlosti. Na vybraných úsekoch sa využíva aj náter koľajníc špeciálnym náterom na odraz slnečných lúčov, ktorý efektívne znižuje ich teplotu,“ poukázal správca tratí.
ZSSK upozorňuje na možné meškania vlakov počas extrémnych horúčav
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich, že počas víkendu môžu očakávané extrémne vysoké teploty ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Okrem samotných vysokých teplôt sa do cestovných časov premietnu aj preventívne bezpečnostné opatrenia na železničnej infraštruktúre, ktoré môžu spôsobiť meškania vlakov. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.
V dňoch, keď Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlási výstrahu tretieho stupňa pred vysokými teplotami, zavádzajú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) na tratiach s traťovou rýchlosťou vyššou ako 80 kilometrov za hodinu (km/h) prechodné obmedzenie rýchlosti. V čase od 10.00 do 21.00 h budú vlaky na dotknutých úsekoch jazdiť maximálnou rýchlosťou 80 km/h. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie správcu železničnej infraštruktúry, ktoré je ZSSK ako železničný dopravca povinná dodržiavať.
„Pre cestujúcich to znamená, že vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km/h, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Meškania preto nemusia byť spôsobené len technickými poruchami alebo mimoriadnosťami vo vlakovej doprave, ale aj preventívnymi opatreniami prijatými v záujme bezpečnej prevádzky,“ vysvetlil hovorca. Podotkol, že keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdržania na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia. „V závislosti od rozsahu meteorologických výstrah a aktuálnej prevádzkovej situácie môžu niektoré vlaky meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút,“ doplnil Baček.
Dodal, že počas víkendu budú dispečerské pracoviská ZSSK priebežne monitorovať situáciu v celej sieti a operatívne riadiť vlakovú dopravu s cieľom minimalizovať dosahy meškaní na cestujúcich. Prevádzkové a technické tímy budú podľa hovorcu pripravené riešiť vzniknuté mimoriadnosti a prijímať opatrenia na zabezpečenie čo najplynulejšej prevádzky.
Baček poukázal aj na zvýšenú záťaž pre technické zariadenia vlakov vrátane klimatizačných systémov pri vysokých teplotách. Ako uviedol, klimatizované vozidlá ZSSK prechádzajú pravidelnou údržbou a kontrolami, no pri veľmi vysokých vonkajších teplotách pracujú klimatizačné jednotky s maximálnym výkonom. Pri dlhšom státí vlaku na priamom slnku alebo počas častého otvárania dverí môže podľa hovorcu určitý čas trvať, kým sa interiér vozňa ochladí na požadovanú teplotu. V prípade technickej poruchy robí podľa Bačeka ZSSK všetko pre jej čo najrýchlejšie odstránenie alebo zabezpečenie náhradného riešenia.
ZZSK cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave. Upozorňuje, že pri plánovaní cesty a prestupov treba počítať s možnými meškaniami a vytvoriť si primeranú časovú rezervu, mať počas cesty dostatok tekutín a dodržiavať pitný režim a pri cestovaní s deťmi, seniormi alebo zdravotne znevýhodnenými osobami venovať zvýšenú pozornosť ochrane pred vysokými teplotami. Taktiež apeluje na rešpektovanie pokynov vlakového personálu pri prípadných mimoriadnostiach.
SHMÚ zvýšil výstrahy pred vysokými teplotami v niektorých okresoch na tretí stupeň. Na poludnie vstúpi do platnosti v okresoch Skalica, Senica, Nové Zámky a Komárno. Výstrahy tretieho stupňa sú pre viaceré okresy SR vydané aj na víkend.
„Najvýraznejší vplyv možno v najbližších dňoch očakávať na hlavných koridorových tratiach, najmä na medzinárodných vlakoch EC na trase Budapešť - Praha a na vlakových spojeniach medzi Bratislavou a Žilinou. Rozsah meškaní bude závisieť od rozsahu územia, pre ktoré Slovenský hydrometeorologický ústav vydá výstrahy 3. stupňa, ako aj od aktuálnej prevádzkovej situácie,“ uviedli ŽSR.
Dôvodom prijatia opatrenia je pôsobenie vysokých teplôt na koľajnice. Extrémne teplo môže spôsobiť ich rozťažnosť a v krajných prípadoch i vybočenie. „Aby ŽSR týmto rizikám predchádzali, pravidelne vykonávajú pochôdzky, monitorujú rizikové úseky trate a podľa aktuálnych meteorologických podmienok zavádzajú preventívne obmedzenia traťovej rýchlosti. Na vybraných úsekoch sa využíva aj náter koľajníc špeciálnym náterom na odraz slnečných lúčov, ktorý efektívne znižuje ich teplotu,“ poukázal správca tratí.
ZSSK upozorňuje na možné meškania vlakov počas extrémnych horúčav
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich, že počas víkendu môžu očakávané extrémne vysoké teploty ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Okrem samotných vysokých teplôt sa do cestovných časov premietnu aj preventívne bezpečnostné opatrenia na železničnej infraštruktúre, ktoré môžu spôsobiť meškania vlakov. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.
V dňoch, keď Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlási výstrahu tretieho stupňa pred vysokými teplotami, zavádzajú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) na tratiach s traťovou rýchlosťou vyššou ako 80 kilometrov za hodinu (km/h) prechodné obmedzenie rýchlosti. V čase od 10.00 do 21.00 h budú vlaky na dotknutých úsekoch jazdiť maximálnou rýchlosťou 80 km/h. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie správcu železničnej infraštruktúry, ktoré je ZSSK ako železničný dopravca povinná dodržiavať.
„Pre cestujúcich to znamená, že vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km/h, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Meškania preto nemusia byť spôsobené len technickými poruchami alebo mimoriadnosťami vo vlakovej doprave, ale aj preventívnymi opatreniami prijatými v záujme bezpečnej prevádzky,“ vysvetlil hovorca. Podotkol, že keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdržania na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia. „V závislosti od rozsahu meteorologických výstrah a aktuálnej prevádzkovej situácie môžu niektoré vlaky meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút,“ doplnil Baček.
Dodal, že počas víkendu budú dispečerské pracoviská ZSSK priebežne monitorovať situáciu v celej sieti a operatívne riadiť vlakovú dopravu s cieľom minimalizovať dosahy meškaní na cestujúcich. Prevádzkové a technické tímy budú podľa hovorcu pripravené riešiť vzniknuté mimoriadnosti a prijímať opatrenia na zabezpečenie čo najplynulejšej prevádzky.
Baček poukázal aj na zvýšenú záťaž pre technické zariadenia vlakov vrátane klimatizačných systémov pri vysokých teplotách. Ako uviedol, klimatizované vozidlá ZSSK prechádzajú pravidelnou údržbou a kontrolami, no pri veľmi vysokých vonkajších teplotách pracujú klimatizačné jednotky s maximálnym výkonom. Pri dlhšom státí vlaku na priamom slnku alebo počas častého otvárania dverí môže podľa hovorcu určitý čas trvať, kým sa interiér vozňa ochladí na požadovanú teplotu. V prípade technickej poruchy robí podľa Bačeka ZSSK všetko pre jej čo najrýchlejšie odstránenie alebo zabezpečenie náhradného riešenia.
ZZSK cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave. Upozorňuje, že pri plánovaní cesty a prestupov treba počítať s možnými meškaniami a vytvoriť si primeranú časovú rezervu, mať počas cesty dostatok tekutín a dodržiavať pitný režim a pri cestovaní s deťmi, seniormi alebo zdravotne znevýhodnenými osobami venovať zvýšenú pozornosť ochrane pred vysokými teplotami. Taktiež apeluje na rešpektovanie pokynov vlakového personálu pri prípadných mimoriadnostiach.
SHMÚ zvýšil výstrahy pred vysokými teplotami v niektorých okresoch na tretí stupeň. Na poludnie vstúpi do platnosti v okresoch Skalica, Senica, Nové Zámky a Komárno. Výstrahy tretieho stupňa sú pre viaceré okresy SR vydané aj na víkend.