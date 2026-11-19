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Zeleznice SR sa ohradili voči tvrdeniam, ktoré zazneli na brífingu PS
PS vo štvrtok informovalo, že pre podlimitné zákazky ŽSR pre vybrané firmy podáva podnety na kontrolné úrady.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa opätovne ohradili voči podľa nich nepravdivým informáciám, ktoré vo štvrtok zazneli na brífingu opozičného PS. Kategoricky odmietli tvrdenie, že pri nákupe v ich spoločnosti je možné rozhodovať jednou osobou. „Každý nákupný proces má viacstupňovú kontrolu. Rovnako nie je pravdou, že objednávky nad hodnotu 10.000 eur sú zadávané priamo zmluvným stranám. Aj v nižších stupňoch obstarávania sú presne zadefinované postupy, a rovnako aj komisie na vyhodnocovanie ponúk,“ uviedla pre TASR hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Napríklad, na kontrolu možných chýb koľajníc nedeštruktívnymi metódami po konci platnosti minulej zmluvy ŽSR využili operatívny nákupný systém. Obstaranie prostredníctvom tohto procesu podľa spoločnosti realizovali deväť mesiacov, pričom víťazom prieskumov bola vo veľkej miere spoločnosť TSS Grade.
„Dnes existuje zmluvný vzťah, ktorý je výsledkom najprísnejších postupov obstarávania, teda súťažou zverejnenou v slovenskom a európskom vestníku obstarávania. Do súťaže sa mohol zapojiť každý relevantný subjekt v európskom priestore,“ priblížila Lániková. Víťazom je uvedená spoločnosť s cenou v priemere o 3,5 percenta vyššou. Tvrdenie, že ceny vysúťažené podlimitnými postupmi v ich spoločnosti sú drahšie ako verejné súťaže, označila tiež za nepravdivé.
Štátny prevádzkovateľ železničnej infraštruktúry zároveň zdôraznil, že aj pri neverejných súťažiach postupuje hospodárne a v zmysle zákona. „ŽSR sú pripravené byť súčinné pri akýchkoľvek aktivitách kontrolných orgánov,“ dodala Lániková.
PS vo štvrtok informovalo, že pre podlimitné zákazky ŽSR pre vybrané firmy podáva podnety na kontrolné úrady. Majú preveriť hospodárnosť nakladania s peniazmi na železniciach a možné umelé rozdeľovanie zákaziek. Poslanec Ján Hargaš (PS) uviedol, že z podlimitných zákaziek profitujú najmä tri firmy, ktorým „zázračne“ začali stúpať objednávky. „Stav vlakov je žalostný aj pre túto chobotnicu, ktorá je napojená na ŽSR. Milióny totiž nešli do rozvoja infraštruktúry a na mzdy, ale do vreciek oligarchov. Žiadame, aby nehospodárnosť preverili Najvyšší kontrolný úrad SR a Úrad pre verejné obstarávanie,“ podotkol Hargaš.
Napríklad, na kontrolu možných chýb koľajníc nedeštruktívnymi metódami po konci platnosti minulej zmluvy ŽSR využili operatívny nákupný systém. Obstaranie prostredníctvom tohto procesu podľa spoločnosti realizovali deväť mesiacov, pričom víťazom prieskumov bola vo veľkej miere spoločnosť TSS Grade.
„Dnes existuje zmluvný vzťah, ktorý je výsledkom najprísnejších postupov obstarávania, teda súťažou zverejnenou v slovenskom a európskom vestníku obstarávania. Do súťaže sa mohol zapojiť každý relevantný subjekt v európskom priestore,“ priblížila Lániková. Víťazom je uvedená spoločnosť s cenou v priemere o 3,5 percenta vyššou. Tvrdenie, že ceny vysúťažené podlimitnými postupmi v ich spoločnosti sú drahšie ako verejné súťaže, označila tiež za nepravdivé.
Štátny prevádzkovateľ železničnej infraštruktúry zároveň zdôraznil, že aj pri neverejných súťažiach postupuje hospodárne a v zmysle zákona. „ŽSR sú pripravené byť súčinné pri akýchkoľvek aktivitách kontrolných orgánov,“ dodala Lániková.
PS vo štvrtok informovalo, že pre podlimitné zákazky ŽSR pre vybrané firmy podáva podnety na kontrolné úrady. Majú preveriť hospodárnosť nakladania s peniazmi na železniciach a možné umelé rozdeľovanie zákaziek. Poslanec Ján Hargaš (PS) uviedol, že z podlimitných zákaziek profitujú najmä tri firmy, ktorým „zázračne“ začali stúpať objednávky. „Stav vlakov je žalostný aj pre túto chobotnicu, ktorá je napojená na ŽSR. Milióny totiž nešli do rozvoja infraštruktúry a na mzdy, ale do vreciek oligarchov. Žiadame, aby nehospodárnosť preverili Najvyšší kontrolný úrad SR a Úrad pre verejné obstarávanie,“ podotkol Hargaš.