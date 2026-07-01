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Železnice SR ukončili práce na modernizácii úseku Nižná Myšľa - Ruskov
Významnou súčasťou projektu bola modernizácia nástupíšť.
Autor TASR
Ruskov 1. júla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ukončili výluku a rozsiahle rekonštrukčné práce v traťovom úseku medzi Nižnou Myšľou a Ruskovom v okrese Košice-okolie. Predmetom stavby bola komplexná rekonštrukcia koľaje číslo 2 vrátane smerovej a výškovej úpravy, ako aj sanácie železničného spodku. Informovala o tom v stredu hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
„Vybudované bolo nové trakčné vedenie a upravili sa tiež zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia. Súčasťou projektu boli aj stavebné úpravy na 11 mostných objektoch a piatich priepustoch, ako aj rekonštrukcia nástupíšť v zastávkach Bohdanovce a Vyšná Myšľa,“ uviedli železnice.
Dôvodom realizácie stavebných prác bol nevyhovujúci technický stav železničného zvršku. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu a spoľahlivosť železničnej infraštruktúry, predĺžiť životnosť trate a zároveň znížiť náklady na jej budúcu údržbu. Projekt bol financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom zmluvná cena bez DPH bola vo výške 38.107.840 eur. Realizáciu zabezpečilo Združenie Myšľa, ktorého vedúcim členom je spoločnosť TSS Grade a ďalším členom spoločnosť OHLA ŽS.
„Počas realizácie stavebných prác bolo potrebné reagovať aj na zistený stav podložia. Pôvodne navrhovanú sanáciu železničného spodku nebolo možné vykonať podľa projektovej dokumentácie, preto bolo prijaté technické riešenie spočívajúce vo vybudovaní trvalých štrkových pilót. Toto riešenie významne zlepšilo geotechnické parametre územia, upravilo vodný režim zemnej pláne a zabezpečilo dlhodobú stabilitu železničného telesa,“ informovali ŽSR.
Významnou súčasťou projektu bola modernizácia nástupíšť. V zastávke Bohdanovce bolo nástupište predĺžené na 200 metrov a zvýšené z pôvodných 30 centimetrov (cm) na 55 cm nad temenom koľajnice. Súčasťou obnovy bol nový prístrešok, osvetlenie, prístupové komunikácie a oplotenie. Rovnakú dĺžku získalo aj nástupište v zastávke Vyšná Myšľa, ktorého nástupná hrana bola zvýšená z pôvodných 15 cm na 55 cm. Nové vybavenie zastávky zahŕňa prístrešok, osvetlenie a bezprašné prístupové komunikácie.
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano pripomenul, že plán obnovy a odolnosti prináša na Slovensko európske financie na spolufinancovanie dôležitých projektov, ktoré sa priamo dotýkajú života občanov. „Modernizovaný železničný úsek zvýši bezpečnosť, spoľahlivosť aj komfort železničnej dopravy a zároveň prispeje k rozvoju ekologickej mobility,“ uviedol.
„Vybudované bolo nové trakčné vedenie a upravili sa tiež zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia. Súčasťou projektu boli aj stavebné úpravy na 11 mostných objektoch a piatich priepustoch, ako aj rekonštrukcia nástupíšť v zastávkach Bohdanovce a Vyšná Myšľa,“ uviedli železnice.
Dôvodom realizácie stavebných prác bol nevyhovujúci technický stav železničného zvršku. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu a spoľahlivosť železničnej infraštruktúry, predĺžiť životnosť trate a zároveň znížiť náklady na jej budúcu údržbu. Projekt bol financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom zmluvná cena bez DPH bola vo výške 38.107.840 eur. Realizáciu zabezpečilo Združenie Myšľa, ktorého vedúcim členom je spoločnosť TSS Grade a ďalším členom spoločnosť OHLA ŽS.
„Počas realizácie stavebných prác bolo potrebné reagovať aj na zistený stav podložia. Pôvodne navrhovanú sanáciu železničného spodku nebolo možné vykonať podľa projektovej dokumentácie, preto bolo prijaté technické riešenie spočívajúce vo vybudovaní trvalých štrkových pilót. Toto riešenie významne zlepšilo geotechnické parametre územia, upravilo vodný režim zemnej pláne a zabezpečilo dlhodobú stabilitu železničného telesa,“ informovali ŽSR.
Významnou súčasťou projektu bola modernizácia nástupíšť. V zastávke Bohdanovce bolo nástupište predĺžené na 200 metrov a zvýšené z pôvodných 30 centimetrov (cm) na 55 cm nad temenom koľajnice. Súčasťou obnovy bol nový prístrešok, osvetlenie, prístupové komunikácie a oplotenie. Rovnakú dĺžku získalo aj nástupište v zastávke Vyšná Myšľa, ktorého nástupná hrana bola zvýšená z pôvodných 15 cm na 55 cm. Nové vybavenie zastávky zahŕňa prístrešok, osvetlenie a bezprašné prístupové komunikácie.
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano pripomenul, že plán obnovy a odolnosti prináša na Slovensko európske financie na spolufinancovanie dôležitých projektov, ktoré sa priamo dotýkajú života občanov. „Modernizovaný železničný úsek zvýši bezpečnosť, spoľahlivosť aj komfort železničnej dopravy a zároveň prispeje k rozvoju ekologickej mobility,“ uviedol.