< sekcia Ekonomika
Železnice SR z fondov EÚ zrekonštruujú takmer 400 kilometrov tratí
V súvislosti s uzlom Bratislava Garaj potvrdil, že projekt má ukončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) vetvy Západ a Východ.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) z fondov Európskej únie (EÚ) na Slovensku zrekonštruovali alebo aktuálne rekonštruujú 388 kilometrov železničných tratí za takmer dve miliardy eur. Pripravujú aj ďalšie projekty za viac ako 1,6 miliardy eur. ŽSR o tom v stredu informovali v súvislosti s medzinárodnou konferenciou Fórum koľajovej dopravy (FKD), ktorá sa konala v Bratislave 17. a 18. marca. Význam financovania z európskych zdrojov na podujatí vyzdvihla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková.
Generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj v diskusii o modernizácii infraštruktúry a integrácii verejnej dopravy uviedol, že ŽSR majú schválenú stratégiu, ktorá v základných rysoch kopíruje cieľové smerovanie európskej železničnej infraštruktúry. „Zároveň zdôraznil, že tempo realizácie projektov bude závisieť od rozpočtov členských štátov EÚ aj dostupnosti európskych fondov,“ priblížila hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Šéf ŽSR označil za kľúčové pokračovanie všetkých projektov na transeurópskej sieti TEN-T bez ich prerušovania, pričom poukázal na viaceré rozpracované úseky vrátane projektov Vydrník - Markušovce či Devínska Nová Ves - Kúty - štátna hranica s Českou republikou.
V súvislosti s uzlom Bratislava Garaj potvrdil, že projekt má ukončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) vetvy Západ a Východ a ŽSR vidia zmysel v pokračovaní projektovej prípravy aj realizácie. „Za reálne do roku 2035 označil napríklad zdvojkoľajnenie úseku Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hlavná stanica, obnovu Červeného mosta ako úzkeho miesta či ďalšie zdvojkoľajnenie trate smerom na Marchegg,“ vymenovala Lániková.
Garaj v oblasti technológií upozornil na časový sklz Slovenska pri implementácii systému GSM-R, ktorý má byť postupne nahradený novým štandardom Budúceho mobilného komunikačného systému pre železnice (FRMCS) v kombinácii s Európskym vlakovým zabezpečovacím systémom (ETCS). Garaj potvrdil, že pri všetkých projektoch diaľkového riadenia a zvyšovania bezpečnosti budú ŽSR implementovať moderné komunikačné systémy.
Generálny riaditeľ ŽSR sa vyjadril aj k potrebe zvyšovania konkurencie pri dodávateľoch. Zároveň upozornil, že všetky nové riešenia musia spĺňať požiadavky na kompatibilitu, funkčnosť a efektívnosť z pohľadu prevádzky aj údržby.
„Diskusie ukázali, že rozvoj infraštruktúry, implementácia moderných technológií a efektívne využívanie dostupných zdrojov budú kľúčové pre konkurencieschopnú a udržateľnú dopravu na Slovensku aj v rámci Európskej únie,“ dodala Lániková.
Generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj v diskusii o modernizácii infraštruktúry a integrácii verejnej dopravy uviedol, že ŽSR majú schválenú stratégiu, ktorá v základných rysoch kopíruje cieľové smerovanie európskej železničnej infraštruktúry. „Zároveň zdôraznil, že tempo realizácie projektov bude závisieť od rozpočtov členských štátov EÚ aj dostupnosti európskych fondov,“ priblížila hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Šéf ŽSR označil za kľúčové pokračovanie všetkých projektov na transeurópskej sieti TEN-T bez ich prerušovania, pričom poukázal na viaceré rozpracované úseky vrátane projektov Vydrník - Markušovce či Devínska Nová Ves - Kúty - štátna hranica s Českou republikou.
V súvislosti s uzlom Bratislava Garaj potvrdil, že projekt má ukončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) vetvy Západ a Východ a ŽSR vidia zmysel v pokračovaní projektovej prípravy aj realizácie. „Za reálne do roku 2035 označil napríklad zdvojkoľajnenie úseku Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hlavná stanica, obnovu Červeného mosta ako úzkeho miesta či ďalšie zdvojkoľajnenie trate smerom na Marchegg,“ vymenovala Lániková.
Garaj v oblasti technológií upozornil na časový sklz Slovenska pri implementácii systému GSM-R, ktorý má byť postupne nahradený novým štandardom Budúceho mobilného komunikačného systému pre železnice (FRMCS) v kombinácii s Európskym vlakovým zabezpečovacím systémom (ETCS). Garaj potvrdil, že pri všetkých projektoch diaľkového riadenia a zvyšovania bezpečnosti budú ŽSR implementovať moderné komunikačné systémy.
Generálny riaditeľ ŽSR sa vyjadril aj k potrebe zvyšovania konkurencie pri dodávateľoch. Zároveň upozornil, že všetky nové riešenia musia spĺňať požiadavky na kompatibilitu, funkčnosť a efektívnosť z pohľadu prevádzky aj údržby.
„Diskusie ukázali, že rozvoj infraštruktúry, implementácia moderných technológií a efektívne využívanie dostupných zdrojov budú kľúčové pre konkurencieschopnú a udržateľnú dopravu na Slovensku aj v rámci Európskej únie,“ dodala Lániková.