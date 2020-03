Železnice SR zavádzajú opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom

Bratislava 12. marca (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) postupne zavádzajú opatrenia vo vzťahu k zamestnancom a cestujúcim. Cieľom je zamedziť ďalšie šírenie nového koronavírusu prostredníctvom železničnej dopravy. Informoval o tom hovorca ŽSR Michal Lukáč.



"Pre cestujúcich bude zabezpečené čistenie a dezinfekcia v priestoroch železničných staníc dezinfekčným prostriedkom s vyšším stupňom ochranných látok," priblížil Lukáč. Týka sa to predovšetkým povrchov, ktorých sa ľudia dotýkajú, ako sú ovládače dverí, kľučky, držadlá, opierky na ruky či stolíky. Zároveň bude zabezpečená zvýšená informovanosť cestujúcich o spôsoboch prevencie ochorenia COVID-19 formou umiestnenia informačných letákov a hlásenia staničným rozhlasom v priestoroch železničných staníc.



ŽSR zároveň pripravujú opatrenia na vytvorenie priestoru pre prípady krízových situácií, ak bude nutné izolovať potenciálneho pacienta s ochorením COVID-19. "Tam, kde to bude možné, pristúpia k otvoreniu internačných miestnosti. A tam, kde to možné nebude, bude vytvorený priestor v čakárňach a halách, ktorý bude oddelený od zvyšku spoločných priestorov železničnej stanice," opísal hovorca. ŽSR súčasne vytvoria priestor na odstávku vlakov, respektíve ich vozňov v prípade, že ich bude nutné odstaviť.



Zamestnancom prichádzajúcim do možného bližšieho kontaktu s cestujúcimi na nástupištiach, teda výpravcovia pri výprave vlaku, ale aj dotknutí výhybkári, budú vybavení pre výkon svojej činnosti ochranným rúškom, ochrannými rukavicami a dezinfekčnými prostriedkami na ruky, ktorých distribúcia na dotknuté pracoviská sa už uskutočňuje.