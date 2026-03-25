Železnice SR zmodernizovali 150 kilometrov tratí
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR kontrolu ukončil 20. novembra 2025.
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR zmodernizovali alebo do konca mája zmodernizujú vyše 150 kilometrov tratí. Všetky tieto projekty ukončia včas, pričom aktuálne evidujú ich čerpanie na úrovni 400 miliónov eur, čo je výrazný posun. ŽSR o tom v stredu informovali v súvislosti s kontrolou železničných infraštruktúrnych projektov financovaných z POO. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR kontrolu ukončil 20. novembra 2025. Zo záverov kontroly podľa ŽSR nevyplývajú žiadne tvrdenia, že by ohrozovali plnenie míľnikov a cieľov POO.
„Pri samotnej kontrole sme ako správca infraštruktúry preukazovali túto skutočnosť zmluvami na realizáciu jednotlivých projektov alebo správami o priebehu výstavby,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Tlačová správa, ktorú NKÚ vydal štyri mesiace po ukončení kontroly (20. 3.), podľa ŽSR pôsobí, ako keby podcenili prípravu a realizáciu projektov. „Správa zo samotnej kontroly pritom hodnotí iba skutkový stav ku dňu vykonania kontroly NKÚ, ale už vôbec nezohľadňuje vývoj na projektoch v čase kontroly ani neposudzuje predpoklad naplnenia cieľov komponentov Green a Digital,“ podotkla Lániková.
Pri železničných projektoch sú podľa ŽSR projektové práce často náročnejšie ako samotná realizácia, pričom projektová dokumentácia musí byť kvalitne pripravená, aby sa pri realizácii vyhli problémom. „Nakoľko sa ŽSR ako manažér infraštruktúry dlhodobo venujú rekonštrukčným a modernizačným projektom, s týmito faktormi sme počítali, a preto sme konali tak, aby splnenie míľnikov a cieľov POO nemohlo byť ohrozené,“ uviedla hovorkyňa ŽSR. Pri všetkých dotknutých projektoch sa ich ukončenie omeškalo najviac o niekoľko mesiacov, ich realizácia bola pôvodne naplánovaná najmä v rokoch 2025 a 2026.
V čase kontroly NKÚ neboli projekty, s výnimkou jedného, ukončené, avšak väčšinu ukončili do konca roka 2025, mesiac po kontrole. „Napriek čiastkovému nesúhlasu so závermi kontroly NKÚ ŽSR k zisteniam prijali opatrenia, ktoré budú predložené NKÚ v požadovanom termíne. Stále platí, že projekty, ktoré realizovali a realizujú ŽSR a ktoré sú financované z POO, budú ukončené v súlade so všetkými podmienkami, míľnikmi, cieľmi a včas,“ dodala Lániková. ŽSR na základe faktov majú za to, že tlačová správa NKÚ ku kontrole pôsobí zavádzajúco a nezodpovedá okolnostiam, ktoré preukazujú skutkový stav vecného plnenia a finančného čerpania prostriedkov POO.
NKÚ 20. marca informoval, že žiaden zo železničných infraštruktúrnych projektov financovaných z POO, ktoré kontroloval, sa neskončil, respektíve sa neskončí v pôvodne plánovanom termíne. „V polovici novembra minulého roka, teda ku skončeniu kontroly, bolo v prípade vybraných infraštruktúrnych železničných projektov vyčerpaných 235 miliónov eur bez DPH, čo zodpovedalo približne polovici z celkovej sumy alokovaných výdavkov na rozvoj slovenskej železničnej infraštruktúry,“ uviedol podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo.
