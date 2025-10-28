Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Železnice upozorňujú na vyšší záujem o cestovanie počas sviatkov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Aktuálne vie cestujúcim ponúknuť ešte dostatok voľných miest, pričom súčasná priemerná obsadenosť najvyťaženejších vlakov národného dopravcu je 73 %.

Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich, že s blížiacim sa sviatočným obdobím očakáva zvýšený záujem o cestovanie vlakmi. Aktuálne vie cestujúcim ponúknuť ešte dostatok voľných miest, pričom súčasná priemerná obsadenosť najvyťaženejších vlakov národného dopravcu je 73 %, informovala v utorok ZSSK.

Už tradične ide o jedno z najsilnejších období roka, keď sa cestujúci presúvajú za svojimi blízkymi po celom Slovensku. ZSSK obsadenosť vlakov počas Dušičiek priebežne sleduje. Najväčší záujem o cestovanie je na linke Bratislava - Žilina - Košice, a to smerom do Košíc zatiaľ vo štvrtok 30. októbra a v opačnom smere v nedeľu 2. novembra,“ priblížil národný dopravca.

Železničná spoločnosť Slovensko skonštatovala, že s blížiacimi sa sviatkami bude záujem o lístky rásť. Cestujúcim preto odporúča, aby si lístky na vlak aj s miestenkami kúpili včas.
