Železnice: Vlaky budú 17. novembra premávať ako v iné pracovné dni
V pondelok 17. novembra si Slovensko pripomína Deň boja za slobodu a demokraciu.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pripomínajú, že 17. november už po novom nie je dňom pracovného pokoja. Upozorňujú preto na to, že v daný deň budú vlaky premávať tak ako v iné pracovné dni. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu ŽSR.
„V súvislosti s konsolidačnými opatreniami zostáva 17. november 2025 štátnym sviatkom, nie však dňom pracovného pokoja, ani sviatkom v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce. (...) Z uvedeného dôvodu boli na základe objednávok dopravcov vykonané zmeny vo vedení vlakov. Úpravy sa netýkajú len samotného dňa 17. novembra, ale aj súvisiacich dní 16. a 18. novembra 2025. Celkovo ide o zmeny vo vedení približne 900 vlakov. Pre cestujúcich to znamená, že vlaky vedené v pracovných dňoch budú premávať aj 17. novembra a vlaky vedené len počas sviatkov nebudú zavedené,“ priblížili.
V pondelok 17. novembra si Slovensko pripomína Deň boja za slobodu a demokraciu. Tento štátny sviatok sa slávi od roku 2001. Odkazuje na Nežnú revolúciu. Po novom však tento štátny sviatok nie je dňom pracovného pokoja. Zrušenie dňa pracovného pokoja bolo súčasťou konsolidačného balíka opatrení.
