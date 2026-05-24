Železnice vypravia cez SR mimoriadny autovlak s historickými vozidlami
Podujatie patrí medzi najvýznamnejšie motoristické udalosti svojho druhu v strednej Európe.
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví v utorok 26. mája mimoriadny autovlak na trase Bratislava hlavná stanica - Humenné. Súprava prepraví 82 historických vozidiel a účastníkov piateho ročníka motoristického podujatia 500km slovenských FIVA Rally 2026. Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, súprava mimoriadneho vlaku bude pozostávať z ôsmich autovozňov, zo spoločenského vozňa a z troch vozňov 2. triedy.
Nakládka veteránov sa uskutoční v pondelok 25. mája v Bratislave. Autovlak odíde zo stanice v utorok ráno o 7.10 h a do Humenného má plánovaný príjazd približne o 14.45 h.
„Mimoriadny autovlak je presne ten typ projektu, pri ktorom sa ukazuje sila železnice. Dokážeme bezpečne a s potrebnou kapacitou prepraviť desiatky vzácnych historických vozidiel naprieč Slovenskom a zároveň z toho vytvoriť zážitok,“ uviedol riaditeľ Úseku obchodu ZSSK René Kubiš.
Autovlak podľa neho cestujúcim umožňuje cestovať pohodlne vlakom a mať svoje vozidlo v cieli so sebou - bez únavy z dlhej jazdy a bez dopravných zápch. „Pre ZSSK je to príležitosť ukázať, že železnica vie byť praktická, ekologickejšia aj zážitková,“ doplnil.
Preteky 500km slovenských piaty rok organizuje Design Veteran Car Club pod záštitou Medzinárodnej federácie historických vozidiel (FIVA).
„Za päť rokov sa z mimoriadneho autovlaku stal fenomén a svetová rarita, ktorá neodmysliteľne patrí k podujatiu 500km slovenských. Účastníci sa každoročne tešia nielen na jazdu legendárnych vozidiel, ale aj na jedinečný zážitok z výpravy špeciálneho autovlaku, ktorý spája atmosféru histórie, cestovania a motoristickej vášne,“ priblížil hlavný organizátor pretekov Šimon Hůlka.
Podujatie patrí medzi najvýznamnejšie motoristické udalosti svojho druhu v strednej Európe. Akcia po prvý raz odštartovala 20. júna 1937 na okruhu Bratislava - Malacky - Baba - Pezinok - Bratislava. Pôvodný okruh jazdci absolvovali päťkrát, čím dĺžka trate narástla na tradičných 500 km.
Od roku 2021 boli preteky obnovené v novej podobe, keď namiesto viacerých okruhov v objatí Malých Karpát zaviedli etapy do rôznych kútov Slovenska. Tohtoročná trasa je po železničnej preprave vozidiel z Bratislavy do Humenného podľa programu plánovaná 27. až 30. mája od Zemplínskej šíravy do Vysokých Tatier, Turčianskych Teplíc a Bratislavy aj s jazdou do Stupavy a späť do hlavného mesta.
