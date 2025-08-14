< sekcia Ekonomika
Železničiari evidujú najnižší počet prechodných obmedzení rýchlosti
Vysoký počet POTR bol v predchádzajúcich rokoch podľa neho dôsledkom dlhodobo neriešených systémových problémov, najmä v oblasti financovania železničnej infraštruktúry.
Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) sa podarilo znížiť počet prechodných obmedzení traťovej rýchlosti (POTR) na historické minimum za posledných desať rokov. Počet týchto obmedzení, ktoré sú zavádzané z dôvodu nedostatkov na zariadeniach železničnej infraštruktúry, klesol na 39 a ich celková dĺžka je približne 19 kilometrov. Vo štvrtok o tom informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
„Chválim železničiarov vrátane môjho predchodcu, pretože sme na 19 kilometroch pomalých jázd z celkovej dĺžky koľajísk 6820 kilometrov nikdy historicky neboli. Vďaka patrí aj ministerstvu dopravy, keďže bez navýšenia zdrojov na údržbu by nám elán a šikovné ruky našich zamestnancov nestačili,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik.
Vysoký počet POTR bol v predchádzajúcich rokoch podľa neho dôsledkom dlhodobo neriešených systémových problémov, najmä v oblasti financovania železničnej infraštruktúry. Zvyšujúci sa vek železničných tratí a postupná degradácia ich technického stavu negatívne ovplyvňovali aj kvalitu dopravnej cesty. To sa prejavilo v prevádzkových obmedzeniach s dosahom na plynulosť vlakovej dopravy a plnenie grafikonu. Riešením je podľa železníc systematické a postupné znižovanie deficitu opráv prostredníctvom súvislého zvyšovania objemu líniových opravných prác.
ŽSR vlani prijali novú koncepciu údržby a opráv železničnej infraštruktúry, pričom jej súčasťou sú opatrenia ako realizácia odloženej údržby, plnenie úloh v rámci hlavnej činnosti železníc či kampane zameranej na brúsenie koľajníc a výhybiek. Zároveň sa zameriava aj na riešenie havarijných stavov alebo efektívne využívanie stálych záloh strategického materiálu.
V decembri minulého roka informovali železnice o tom, že počet POTR klesol o 50 %. Znižovanie tohto počtu sa prejavuje podľa nich na hlavných tratiach, napríklad v úseku Bratislava – Košice je už len jedno POTR, ktoré by malo byť odstránené do konca augusta tohto roka. Na trati Bratislava – Štúrovo zostávajú dve POTR v úseku mosta cez rieku Váh pri Trnovci nad Váhom, kde prebieha sanácia mostných pilierov.
„Chválim železničiarov vrátane môjho predchodcu, pretože sme na 19 kilometroch pomalých jázd z celkovej dĺžky koľajísk 6820 kilometrov nikdy historicky neboli. Vďaka patrí aj ministerstvu dopravy, keďže bez navýšenia zdrojov na údržbu by nám elán a šikovné ruky našich zamestnancov nestačili,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik.
Vysoký počet POTR bol v predchádzajúcich rokoch podľa neho dôsledkom dlhodobo neriešených systémových problémov, najmä v oblasti financovania železničnej infraštruktúry. Zvyšujúci sa vek železničných tratí a postupná degradácia ich technického stavu negatívne ovplyvňovali aj kvalitu dopravnej cesty. To sa prejavilo v prevádzkových obmedzeniach s dosahom na plynulosť vlakovej dopravy a plnenie grafikonu. Riešením je podľa železníc systematické a postupné znižovanie deficitu opráv prostredníctvom súvislého zvyšovania objemu líniových opravných prác.
ŽSR vlani prijali novú koncepciu údržby a opráv železničnej infraštruktúry, pričom jej súčasťou sú opatrenia ako realizácia odloženej údržby, plnenie úloh v rámci hlavnej činnosti železníc či kampane zameranej na brúsenie koľajníc a výhybiek. Zároveň sa zameriava aj na riešenie havarijných stavov alebo efektívne využívanie stálych záloh strategického materiálu.
V decembri minulého roka informovali železnice o tom, že počet POTR klesol o 50 %. Znižovanie tohto počtu sa prejavuje podľa nich na hlavných tratiach, napríklad v úseku Bratislava – Košice je už len jedno POTR, ktoré by malo byť odstránené do konca augusta tohto roka. Na trati Bratislava – Štúrovo zostávajú dve POTR v úseku mosta cez rieku Váh pri Trnovci nad Váhom, kde prebieha sanácia mostných pilierov.