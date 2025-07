Železničiari: Nástupište na Š. Plese zvýšilo kapacitu o 50 percent

Vysoké Tatry 22. júla (TASR) - Na Železničnej stanici Štrbské Pleso, konkrétne pri koľaji č. 11, vznikol nový nástupný priestor. Vďaka jeho realizácii je podľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) namiesto dvoch spojených súprav ku koľaji č. 9 možné viesť ešte jednu samostatnú súpravu ku koľaji č. 11. Ide teda o kapacitné zvýšenie o 50 percent, ktoré výrazne prispeje k plynulejšiemu a pohodlnejšiemu odbavovaniu cestujúcich najmä počas turistickej sezóny. Slávnostného otvorenia sa v utorok zúčastnil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu ŽSR.



„Som rád, že sa nám podarilo tento projekt zrealizovať, pretože sa ním výrazne zvýši pohodlie a zážitok z jazdy pre všetkých cestujúcich. Vďaka novému nástupišťu sme mohli pridať až 12 vlakov denne navyše. Budú teda jazdiť častejšie a nápor turistov, kvôli ktorému boli vlaky v hlavnej sezóne často až preplnené, sa oveľa lepšie rozloží,“ povedal Ráž.



„Tatranskí obyvatelia a návštevníci si zaslúžili lepšie cestovanie verejnou dopravou. Áno, niekomu môže prekážať zdraženie cestovného, no každý, kto sa na to pozerá jasne, vidí, že sa na trať zrazu zmestí viac súprav a cestujúci už nezažívajú tlačenicu,“ povedal generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik.



Zrealizované nástupište pri koľaji č. 11 s dĺžkou 33 metrov a šírkou tri metre je navrhnuté tak, aby zodpovedalo technickým aj bezpečnostným štandardom modernej železničnej infraštruktúry. „Vďaka vybudovaniu nového nástupišťa sme mohli od soboty 12. júla výrazne posilniť dopravu na ozubnicovej železnici v smere Štrba - Štrbské Pleso a späť. Denne tu jazdí ďalších 12 posilových vlakov a celkovo tak v letnej sezóne na ozubnicovej trati vypravujeme už 26 spojov denne. Pre cestujúcich to znamená, že každú hodinu budú môcť využiť až dva vlaky ZSSK za sebou, v intervale len osem minút,“ uviedol Peter Helexa, generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).



„Predĺženie nástupišťa je významným krokom k zlepšeniu dopravy v Tatrách. Na trase Štrbské Pleso - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica - Poprad sa pracuje na zefektívnení železničného spojenia. Ide o komplex opatrení, ktoré sa nám podarilo dohodnúť s Ministerstvom dopravy SR. Jedným z prvých krokov bolo zvýšenie počtu vlakových spojov. S tým však úzko súvisí aj potreba rozšírenia kapacít na perónoch, a preto sme sa pustili do stavebných úprav nástupišťa na Štrbskom Plese. Cieľom je zvýšiť úroveň cestovania a zlepšiť kvalitu služieb,“ uviedol primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaňák.



Celkové náklady na výstavbu dosiahli 119.946,90 eura a zhotoviteľom bola spoločnosť TSS Grade, a. s.