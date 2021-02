Železničiari žiadajú urýchliť pomoc pre všetkých dopravcov

Bratislava 19. februára (TASR) – Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS) vyzýva Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, aby urýchlilo prípravu systémových opatrení na zníženie nepriaznivých dosahov pandémie ochorenia COVID-19 na železničnú dopravu a zabezpečilo tak jej ďalšiu udržateľnosť. Odporúča to podľa nich aj európske nariadenie z októbra 2020. Informoval o tom výkonný riaditeľ AROS Patrik Benka.



Asociácia podotkla, že aj keď sa v súčasnosti za najväčšiu obeť koronakrízy v železničnom sektore považuje osobná doprava, veľmi podobné problémy so znížením prepravného výkonu, s výpadkom tržieb a s finančnou likviditou majú aj nákladní dopravcovia. Zároveň im však rastú náklady na hygienické, personálne a prevádzkové opatrenia spojené s bojom proti pandémii.



Ministerstvo dopravy podľa AROS poskytlo pomoc v súvislosti s novým koronavírusom zatiaľ iba dvom štátnym železničným podnikom. Asociácia priblížila, že Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) rezort dopravy zvýšil prevádzkovú dotáciu na rok 2020 o 42,5 milióna eur na 302,5 milióna eur. Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) zasa vlani zvýšil zálohovú platbu na prevádzkovú dotáciu o 49,7 milióna eur na 268,4 milióna eur.



AROS však poukázala na to, že úlohou štátu, respektíve ministerstva dopravy, nie je vytvárať čo najlepšie podmienky pre ním riadené štátne podniky, ale zabezpečiť rovnaké transparentné a nediskriminačné podmienky pre všetkých podnikateľov v danom sektore. Tento cieľ podľa nej sleduje aj spomínané európske nariadenie, ktoré odporúča členským štátom pomôcť počas pandémie všetkým železničným dopravcom formou dočasného zníženia poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry. To má podľa asociácie platiť v osobnej aj v nákladnej železničnej doprave. Ako dodala, ďalším krokom má byť zvýšená kompenzácia pre manažéra infraštruktúry, ktorý takto príde o časť svojich príjmov. AROS tvrdí, že Slovensko s navrhovanými opatreniami "otáľa" a v štátnom rozpočte na rok 2021 dokonca schválilo pre ŽSR najnižšiu prevádzkovú dotáciu od roku 2012.



Odporúčania Európskej únie (EÚ) so spiatočnou platnosťou od marca 2020 podľa asociácie už akceptovali viaceré členské krajiny. "Susedné Česko už odoslalo na notifikáciu do Bruselu dva programy na podporu osobných a nákladných železničných dopravcov, v platnosti sú tam aj ďalšie opatrenia na ich podporu. Ide napríklad o predĺženie splatnosti faktúr za použitie dopravnej cesty z 30 na 60 dní, nulové úroky za omeškané platby týchto faktúr alebo odpustenie sankcií za objednanú, ale nevyužitú kapacitu železničnej infraštruktúry. Budeme veľmi radi, keď sa to konečne rozbehne aj na Slovensku, lebo zatiaľ veľmi trpezlivo počúvame len neisté prísľuby," poznamenal prezident AROS Ján Biznár.