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Železničná doprava v úseku Slanec – Ruskov je čiastočne obnovená

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Na zhlaví stanice Slanec v smere na Čiernu nad Tisou spadlo trakčné vedenie, ktoré spôsobilo výpadok napájania.

Autor TASR
Slanec 13. novembra (TASR) - Železničná doprava, ktorá bola od 7.22 h prerušená v celom obvode železničnej stanice Slanec v okrese Košice-okolie aj v úseku Slanec - Ruskov, je čiastočne obnovená. Ako informoval odbor komunikácie a marketingu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), dôvodom bolo spadnuté trakčné vedenie.

Ako objasnil, na zhlaví stanice Slanec v smere na Čiernu nad Tisou spadlo trakčné vedenie, ktoré spôsobilo výpadok napájania. Doprava je čiastočne obnovená od 9.58 h, a to po prvej traťovej koľaji v úseku Slanec - Ruskov a po nepárnej skupine koľají v železničnej stanici Slanec. „Termín obnovenia premávky v plnom rozsahu zatiaľ nie je potvrdený, naši zamestnanci pracujú na čo najskoršom obnovení dopravy v úseku. O úplnom obnovení prevádzky budeme informovať,“ dodal.
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