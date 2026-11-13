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Železničná doprava v úseku Slanec – Ruskov je čiastočne obnovená
Na zhlaví stanice Slanec v smere na Čiernu nad Tisou spadlo trakčné vedenie, ktoré spôsobilo výpadok napájania.
Autor TASR
Slanec 13. novembra (TASR) - Železničná doprava, ktorá bola od 7.22 h prerušená v celom obvode železničnej stanice Slanec v okrese Košice-okolie aj v úseku Slanec - Ruskov, je čiastočne obnovená. Ako informoval odbor komunikácie a marketingu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), dôvodom bolo spadnuté trakčné vedenie.
Ako objasnil, na zhlaví stanice Slanec v smere na Čiernu nad Tisou spadlo trakčné vedenie, ktoré spôsobilo výpadok napájania. Doprava je čiastočne obnovená od 9.58 h, a to po prvej traťovej koľaji v úseku Slanec - Ruskov a po nepárnej skupine koľají v železničnej stanici Slanec. „Termín obnovenia premávky v plnom rozsahu zatiaľ nie je potvrdený, naši zamestnanci pracujú na čo najskoršom obnovení dopravy v úseku. O úplnom obnovení prevádzky budeme informovať,“ dodal.
Ako objasnil, na zhlaví stanice Slanec v smere na Čiernu nad Tisou spadlo trakčné vedenie, ktoré spôsobilo výpadok napájania. Doprava je čiastočne obnovená od 9.58 h, a to po prvej traťovej koľaji v úseku Slanec - Ruskov a po nepárnej skupine koľají v železničnej stanici Slanec. „Termín obnovenia premávky v plnom rozsahu zatiaľ nie je potvrdený, naši zamestnanci pracujú na čo najskoršom obnovení dopravy v úseku. O úplnom obnovení prevádzky budeme informovať,“ dodal.