Železničná poliklinika neďaleko Zvolenského zámku je opäť na predaj

Zvolen 24. februára (TASR) – Železničná poliklinika neďaleko Zvolenského zámku vo Zvolene je opäť na predaj. TASR to potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová s tým, že je to so zníženou cenou vo výške 2.116.500 eur bez DPH.



Pripomenula, že inzerát zverejnili na realitných portáloch a na webovej stránke železníc v sekcii predaj majetku. "Cenové návrhy treba doručiť osobne do podateľne vyhlasovateľa alebo poštou ako doručenú zásielku do 17. marca do 14.00 h," spresnila.



Podľa hovorkyne rozhodnutím Správnej rady ŽSR bol predaj železničných polikliník zastavený. Ako spomenula, tento zvolenský areál je klasifikovaný ako prebytočný majetok železníc a nesúvisí s ich hlavnou činnosťou. Doplnila, že je to objekt, ktorý ponúkajú záujemcom v rámci racionalizácie rozsahu nehnuteľností a znižovania nákladov na správu.



V ponukovom konaní bola zvolenská poliklinika vo vyvolávacej cene 2.241.000 eur bez DPH. "Uvedená suma zahŕňa 10-percentnú zľavu oproti počiatočnej vyvolávacej cene," podotkla hovorkyňa vlani v lete.



Poliklinika sa nachádza v zastavanom území v širšom centre mesta Zvolen. Areál tvoria tri budovy - poliklinika, rehabilitácia a trafostanica. "Dominantná je šesťposchodová budova polikliniky s menším dvorom so spevnenou plochou na parkovanie. Celková rozloha areálu predstavuje 1297 štvorcových metrov," dodala.