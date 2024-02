Železničná spoločnosť chce prijať viac ako stovku nových rušňovodičov

Nové Zámky 20. februára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) plánuje naberať nových zamestnancov. Podľa slov jej generálneho riaditeľa Petra Helexu by chcela spoločnosť prijať desiatky nových rušňovodičov. "Momentálne ich zamestnávame približne 1200. Radi by sme tento počet zvýšili zhruba o viac ako 100," uviedol Helexa.



Ako pred časom skonštatoval pri odovzdávaní nových vlakových súprav v Nových Zámkoch, ZSSK má v rámci svojho rozvoja tri priority. "Pri zlepšovaní servisu pre cestujúcich sa chceme sústrediť práve na dostatok ľudí. Téma zamestnancov je pre nás absolútne kľúčová. Aby sme sa postarali o súčasných zamestnancov a pritiahli do firmy aj nových, ktorí, samozrejme, u nás aj zostanú. To znamená, aby sme mali minimálnu fluktuáciu. Jedna z našich kľúčových priorít je teda naša atraktivita ako zamestnávateľa," skonštatoval Helexa.



Podľa jeho slov má ZSSK záujem obsadiť nielen posty rušňovodičov, ale chce získať aj ďalšie profesie. "K tým kľúčovým patria napríklad aj vlakvedúci alebo tiež pracovníci v údržbe, v opravách. To je absolútna priorita. Potrebujeme získať z trhu, kde konkurencia nie je malá, ďalších kolegov," zdôraznil generálny riaditeľ ZSSK.



Ďalšou prioritou sú podľa jeho slov moderné a spoľahlivé vlaky. "Nejde iba o uvádzanie nových vlakových súprav, dôležitá je aj eliminácia údržbárskeho a opravárenského dlhu. Teda, aby sa nám zvýšila prevádzkyschopnosť vozidiel. Tretia oblasť je, samozrejme, kvalita samotnej infraštruktúry, ktorá však už nie je celkom v našej réžii, pretože o infraštruktúru sa starajú Železnice Slovenskej republiky," doplnil Helexa.