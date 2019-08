Železničná spoločnosť chce súťažiť o dopravu na trati Žilina - Rajec

ZSSK deklarovala, že chce verejnosti poskytnúť efektívne riešenia dopravnej obsluhy pre všetky vyhlásené trate.

Bratislava 14. augusta (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa plánuje zapojiť do súťaže na trať Žilina – Rajec. Konkurencii sa pritom nebráni. Hovorca ZSSK Tomáš Kováč tak reagoval na vyjadrenie európskeho združenia alternatívnych železničných dopravcov so sídlom v Bruseli Allrail, podľa ktorého je pri súčasných podmienkach pravdepodobným víťazom práve ZSSK.



ZSSK deklarovala, že chce verejnosti poskytnúť efektívne riešenia dopravnej obsluhy pre všetky "vyhlásené" trate. "Takmer už rok sa na tieto súťaže pripravujeme. Do roku 2030 chceme prepravovať na slovenských koľajach 100 miliónov cestujúcich, zaviesť taktovú dopravu v okolí všetkých väčších miest a naďalej byť chrbticou domácej hromadnej dopravy," podotkol Kováč.



Podmienky súťaže však dopravca komentovať nebude. O prípadných námietkach podľa hovorcu ZSSK musia rozhodnúť kompetentné orgány. "Vo všeobecnosti sa konkurencii nebránime, naopak, vítame ju, posúva totiž trh vpred," skonštatoval pre TASR Kováč.



Európske združenie alternatívnych železničných dopravcov so sídlom v Bruseli Allrail má podozrenie, že skutočná konkurencia v prípade súťaže na trať Žilina – Rajec nie je žiaduca. Pri súčasných podmienkach je totiž podľa združenia pravdepodobným víťazom štátna Železničná spoločnosť Slovensko.



Rezort dopravy vyhlásil súťaž minulý týždeň, pričom podrobnosti boli zverejnené na internetovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Združenie poukázalo na to, že na oficiálnom portáli Európskej únie (EÚ) pre verejné súťaže TED je stále iba oznámenie o tom, že k vyhláseniu súťaže dôjde. Bude však ešte jeden až dva týždne trvať, kým sa podrobnosti zverejnia aj tam. Podľa Allrail to tak znamená, že ostatní záujemcovia z celej Európy budú musieť počkať.



Trať Žilina – Rajec je prvou z troch plánovaných tratí, ktoré budú ponúknuté do verejnej súťaže. Postupne budú nasledovať úseky Bratislava – Komárno a Košice - Moldava nad Bodvou. Rezort dopravy informoval o spustení očakávanej liberalizácie železničných tratí 7. augusta tohto roka.