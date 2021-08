Železničná spoločnosť pre začiatok školského roka posilní vlaky

Bratislava 24. augusta (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súvislosti so záverom letných prázdnin a začiatkom školského roka očakáva zvýšený záujem cestujúcich o železničnú dopravu. Posilní preto vlakové linky po celom Slovensku. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Od piatka (27. 8.) do stredy 1. septembra bude vypravených celkom 24 posilových vlakov, z toho 21 regionálnych rýchlikov a tri regionálne expresy, ktoré sú zapracované v aktuálnom cestovnom poriadku. Zároveň budú podľa technických možností posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórie IC, Ex, R, RR a Os, u ktorých je predpoklad vyššieho záujmu cestujúcej verejnosti.



Kováč upozornil, že so začiatkom nového školského roka sa pravidelne spája aj registrácia žiakov a študentov na bezplatnú prepravu. Odporúča, aby žiadatelia o registráciu na bezplatnú prepravu venovali zvýšenú pozornosť vypĺňaniu tlačiva ZSSK na vydanie preukazu. Podotkol, že je dôležité, aby boli vyplnené a potvrdené všetky požadované údaje, predovšetkým informácie o trvaní statusu žiaka či študenta.



Prostredníctvom online portálu ministerstva školstva www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk je tiež zavedené online overovanie statusu žiakov do 19 rokov študujúcich na školách v SR, ktorí majú záujem len o jednorazové cestovné.